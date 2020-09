publié le 08/09/2020 à 19:45

Entre le dimanche 15 juillet 2018 et le mardi 8 septembre 2020, le tableau a bien changé. Un peu plus de deux ans après le deuxième sacre mondial de l'équipe de France, au terme d'une finale spectaculaire (4-2) face à l'équipe au maillot à damier blanc et rouge, les Bleus et les Croates se retrouvent dans le huis clos de Saint-Denis, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le coronavirus a aussi entraîné les forfaits de Paul Pogba et Kylian Mbappé, notamment. Trois jours après le court succès en Suède (1-0), Didier Deschamps avait de toute façon décidé de largement faire tourner son 11 de départ. Côté croate, Luka Modric et Ivan Rakitic ont été laissés au repos.

Les hommes de Zlatko Dalic ont débuté cette deuxième campagne de Ligue des Nations par une sévère défaite au Portugal (4-1), pourtant privé de Cristiano Ronaldo. Cette compétition, qui offrira un trophée honorifique en juin prochain et un repêchage possible pour le Mondial 2022, est avant tout destinée à remplacer les matches amicaux de rentrée.

Le film de la soirée :

19h55 - Et voici l'équipe de départ croate, avec le Marseillais Caleta-Car à la place du capitaine Vida :



Livakovic - Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Melnjak - Kovacic, Brozovic, Vlasic - Rebic, Kramaric, Perisic



19h51 - Voici le 11 des Bleus, sans surprise par rapport à celui annoncé :



Lloris (cap.) - Upamecano, Lenglet, Hernandez - Sissoko, Kanté, Nzonzi, F. Mendy - Griezmann - Ben Yedder, Martial



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.