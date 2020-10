Mercato : Hatem Ben Arfa rebondit aux Girondins de Bordeaux

publié le 07/10/2020 à 16:30

Les Girondins de Bordeaux ont (enfin) enregistré une recrue lors du mercato, et elle arrive après la fin officielle du marché des transferts et concerne Hatem Ben Arfa, libre de tout contrat et donc éligible au statut de joker. Les Bordelais ont donc finalement opté pour la solution à risque en engageant l'ex-Lyonnais pour une saison et un autre en option.

Hatem Ben Arfa devrait toucher un salaire d'un peu moins de 100.000 euros par mois au sein de l'effectif dirigé par Jean-Louis Gasset, indique L'Équipe. Même si le joueur est "un créateur, un génie du football", comme l'avait déclaré l'entraîneur des Girondins fin septembre, de larges doutes peuvent être émis concernant son rendement, tout du moins à moyen terme.

En effet, catalogué comme un crack dès l'adolescence, désigné comme le joueur le plus talentueux de la génération de joueurs nés en 1987 (avec Benzema, Ménez, Nasri...), Hatem Ben Arfa n'aura pas confirmé l'immense talent que les observateurs lui accordaient.

Bordeaux, le bon environnement ?

Inconstant, soliste, peu adepte du "travail invisible" pour maintenir une forme optimale, il a en outre parfois eu des relations tendues avec sa hiérarchie (Didier Deschamps à l'OM, le président au PSG). Surtout, et c'est bien le seul point qui doit intéresser les Girondins, Ben Arfa n'a plus effectué une saison complète depuis son passage à Rennes (35 matchs) en 2018-2019.

La saison passée, il n'a joué que 5 matchs avec Valladolid, et arrivera sans rythme ni préparation physique correcte sur les bords de la Gironde. Il lui faudra donc du temps pour se mettre à niveau, puis prendre du rythme. Le côté "papa poule" de Jean-Louis Gasset est sans doute à même de couver un "HBA", qui semble préférer ce genre d'entraîneur.

Tout comme Hatem Ben Arfa est plutôt enclin à avoir les clés du jeu, ce que seule une équipe qui ne joue pas le podium peut lui offrir. Aujourd'hui 9e, Bordeaux est l'équipe idéale, sans pression, pour permettre à l'ancienne future star du foot français de retrouver un peu de son éclat.