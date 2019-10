publié le 14/10/2019 à 19:45

La qualification attendra un mois de plus. Accrochée par la Turquie au Stade de France (1-1), lundi 14 octobre, l'équipe de France a manqué une première balle de match dans la poule H des éliminatoires de l'Euro 2020. Il y en aura une deuxième face à la Moldavie, dernière du groupe, le jeudi 14 novembre, toujours à Saint-Denis, avant un dernier match en Albanie trois jours plus tard.

Après huit journées sur dix dans ces éliminatoires, Turcs et Français se partagent la tête avec 19 points. L'Islande en compte 15, l'Albanie 12, Andorre et la Moldavie 3. Ce match nul face à la Turquie ne compromet pas la participation des champions du monde au prochain championnat d'Europe des nations (12 juin-12 juillet). A l'aller, les Bleus s'étaient imposés 4-1 chez les Moldaves.

Pour la première place (les deux premiers sont qualifiés), les Turcs sont en revanche en ballottage favorable en n'ayant pas perdu contre la France (victoire 2-0 à Konya en juin dernier), même s'ils doivent recevoir l'Islande avant de se rendre en Andorre. Le premier sera mieux protégé lors du tirage au sort du 30 novembre prochain.

Giroud pas loin d'endosser le costume de héros du soir

Antoine Griezmann et ses partenaires ont pourtant cru arracher la victoire synonyme de billet en poche à la 76e minute quand Olivier Giroud s'est élevé plus haut que la défense turque pour placer une tête décroisée sur un corner de "Grizou". L'attaquant remplaçant de Chelsea venait d'entrer en jeu quatre minutes plus tôt. Déjà unique buteur en Islande trois jours plus tôt (0-1), il signe sa 38e réalisation en 95 sélections. Michel Platitni s'est arrêté à 41, Thierry Henry à 51.

Giroud, l'attaquant décrié mais toujours aussi efficace qui envoie les Bleus à l'Euro ? Non, car la Turquie a trouvé les ressources d'égaliser cinq minutes plus tard (81e), elle aussi sur une tête, signée Kaan Ayhan. Acculés dans leur moitié de terrain en première période, les Turcs ont rééquilibré les débats après la pause, se créant plusieurs occasions nettes.

Le 11 de départ de la France :

Mandanda - Pavard, Varane (cap.), Lenglet, Hernandez - Tolisso, Matuidi - Sissoko, Griezmann, Coman - Ben Yedder