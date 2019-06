publié le 08/06/2019 à 21:54

Match le plus difficile pour les Bleus dans leur groupe H des éliminatoires de l'Euro 2020, ce déplacement en Turquie s'avère en effet un traquenard. Après 45 minutes, les Champions du Monde étaient menés 2-0 à Konya.



Poussés par plus de 40.000 supporters survoltés, les hommes de Senol Gunes, co-leaders du groupe avec ceux de Didier Deschamps (six points pris lors des deux premiers matches) ont fait craquer la défense française à deux reprises en dix minutes, aux 30e et 40e minutes.

À la suite d'un coup-franc frappé depuis le côté gauche et repris une première fois de la tête, le défenseur central du Fortuna Düsseldorf Kaan Ayhan s'est retrouve seul au milieu de la surface française et a pu placer une tête imparable pour Hugo Lloris.

C'est ensuite l'attaquant de l'AS Rome Cengiz Ünder, décalé à droite de la surface, qui a trompé la vigilance des Bleus, d'une frappe du droit. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l'Euro 2020. La dernière défaite des Bleus remonte au vendredi 16 novembre dernier aux Pays-Bas (2-0).