publié le 06/10/2020 à 13:11

C'est à se demander pourquoi le mercato dure quelque 6 semaines en football. Comme toujours les dossiers se sont débloqués dans les trois derniers jours partout en Europe. Si Chelsea avait déjà dégainé son chéquier bien avant, les autres cadors européens ont effectué leurs mouvements entre samedi 3 et lundi 5 octobre.

En France, si le PSG s'en sort très bien sans argent (prêts de Florenzi début septembre, puis ce weekend Danilo, Kean et Rafinha), et si Rennes fait figure de grand vainqueur du mercato français, l'Olympique lyonnais a été celui qui a vu les plus gros bouleversements durant les 72 dernières heures. Et pas forcément à cause de départs ou d'arrivées.

En effet, la première excellente nouvelle pour l'OL est sans conteste le maintien dans l'effectif de Memphis Depay et Houssem Aouar. Les deux joueurs de classe mondiale de l'effectif vont effectuer au moins la première partie de saison avec Lyon (à voir le mercato de janvier), faute d'offres suffisantes ou concrètes des autres clubs.

Exit le boulet Andersen, Rudi récupère De Sciglio

Si Aouar a indiqué dès vendredi qu'il ne quitterait pas le club, Depay a attendu jusqu'au dernier moment lundi une offre concrète du FC Barcelone. Désiré par les Catalans, le Néerlandais voyait son destin lié à celui d'Ousmane Dembélé. Le départ du Français du Barça aurait offert les liquidités nécessaires à l'achat du Lyonnais. Dembélé reste finalement en Catalogne, et Depay entre Rhône et Saône.

Entre temps, l'OL avait enregistré l'arrivée de Lucas Paqueta dans la semaine, ce qui apporte de la technique au secteur offensif lyonnais. Côté départ, le staff de l'OL a réussi le tour de force de prêter Joachim Andersen à Fulham. Acheté plus de 25 millions l'an dernier, le Danois a été un flop à Lyon. Pour le remplacer, Lyon enregistre l'arrivée de Djamel Benlamri.

Le solide international algérien a résilié son contrat avec le club saoudien d'Al Shabab, et signe pour une saison avec une seconde en option. Âgé de 30 ans, le défenseur central d'1m90 apporte encore plus de solidité à Rudi Garcia. Le coach olympien qui a aussi vu son directeur sportif Juninho exaucer son vœu de recruter l'Italien Mattia De Sciglio.

Rudi Garcia n'a plus d'excuses

L'arrière gauche de 28 ans compte 39 sélections avec la Squadra Azzura, et est prêté par la Juventus. Expérimenté, il vient sur un poste occupé par le jeune Melvin Bard, et éventuellement par Maxwell Cornet dans une défense à cinq.

Sur le fil donc, l'OL a finalement réussi un mercato de qualité, malgré le prêt de Reine-Adélaïde à Nice, mais le joueur avait montré publiquement des désirs de départ. Son profil est compensé par l'arrivée de Paqueta et le maintien d'Aouar.

Clairement, alors qu'on se demandait sur quel effectif Rudi Garcia allait pouvoir compter avec la vague de départs attendus, l'entraîneur lyonnais se retrouve avec un groupe plus fort que la saison passée, sans coupe d'Europe. Il n'a donc plus l'excuse du mercato pour justifier le jeu moyen de son équipe. La pression paraît sur ses épaules désormais.