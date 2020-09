publié le 05/09/2020 à 19:45

Revoilà les Bleus. Près de dix mois après leur dernière apparition, le 17 novembre 2019 en Albanie (victoire 0-2) en conclusion des éliminatoires vers l'Euro 2020, finalement reporté à 2021, les Champions du Monde se rendent en Suède dans le cadre de la deuxième édition de la nouvelle Ligue des nations 2020.

Cette rencontre se joue à huis clos à la Friends Arena de Solna en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. "On doit s'adapter, le contexte est assez pesant et contraignant, mais on n'a pas d'autre solution", a remarqué vendredi 4 septembre Didier Deschamps, dont l'équipe n'a pas été épargnée par la Covid-19.

Paul Pogba, Houssem Aouar et Steve Mandanda ont ainsi été contraint de déclarer forfait. Le sélectionneur des Bleus doit aussi composer avec des états de forme disparates entre les internationaux qui ont repris en club, et ceux qui attendent de lancer leur saison. C'est le cas d'Olivier Giroud qui est en phase de reprise. Idem pour le capitaine Hugo Lloris qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel cette saison avec Tottenham.

Le film de la soirée :

20h03 - Et voici l'équipe de départ de la Suède :



Olsen - Lustig, Lindelöf, Jansson, Bengtsson - Larsson (cap.), Ekdal, Olsson, Forsberg - Berg, Quaison



19h52 - Le 11 de départ des Bleus est bien celui annoncé :



Lloris (cap.) - Upamecano, Varane, Kimpembe - Dubois, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann - Mbappé, Giroud



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.