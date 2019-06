publié le 23/06/2019 à 08:30

51% des Françaises et des Français ont vu au moins un match de la Coupe du Monde féminine 2019. Les Bleues, qualifiées pour les 8es de finale face au Brésil, sont jugées motivées, sympathiques, ayant l'amour du maillot, talentueuses mais pas individualistes ni trop payées.

Eugénie Le Sommer, Amandine Henry et Wendie Renard arrivent sur le podium des joueuses préférées du grand public comme des spécialistes. 76% des sondés estiment importantes les chances de l'équipe France d'être sacrée Championne du Monde le dimanche 7 juillet prochain.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 19 et jeudi 20 juin auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 441 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.

1. Un Français sur deux a vu un match

Avec la fin de la phase de groupe, voici venue l'heure de dresser un premier bilan de ce Mondial 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est excellent en termes d’audience.

Avant le début de la compétition, 38% des Français et 69% des amateurs de football comptaient regarder un match.

Dans les faits, ils sont respectivement 51% et 84% à avoir vu au moins un match de la compétition. C’est donc nettement plus qu’escompté. Évidemment, l’équipe de France est l’équipe la plus suivie dans l’hexagone : 49% des Français et 82% des amateurs de football l’ont vue jouer. Mais de nombreux Français ont aussi suivi d’autres matchs : respectivement 27% et 53%.

1. Un Français sur deux a vu un match de la Coupe du monde. Crédit : Odoxa pour RTL et groupama

2. Une meilleure image que leurs homologues masculins

La réussite de la Coupe du monde féminine et les cartons d’audience constatés s’expliquent évidemment par le fait qu’elle se déroule dans l’hexagone. Mais l’image des joueuses est aussi un facteur clé. Elles sont particulièrement appréciées par les Français.



Elles font même mieux que les Bleus version masculine. Il y a un an, après le premier match des Bleus en Russie contre l’Australie, les Français jugeaient que les joueurs étaient particulièrement individualistes (85%) : ils ne sont aujourd’hui que 17% à le penser à propos des Bleues. De même, seuls 17% des Français pensent que les joueuses sont trop payées (contre 58% chez les hommes).



Surtout, les filles dominent les garçons sur certains critères (de 11 à 36 points) dans lesquels ces derniers avaient déjà de beaux scores. Les Français sont plus nombreux à les trouver motivées (90% contre 67%), sympathiques (88% contre 67%), ayant l’amour du maillot (86% contre 50%), talentueuses (84% contre 67%) et reflétant bien la jeunesse d’aujourd’hui (78% contre 67%).

2. Les Bleues bénéficient d'une meilleure image que leurs homologues masculins Crédit : Odoxa pour RTL et groupama

3. Le Sommer, Henry et Renard préférées des Français

Qui sont aujourd’hui les stars de cette équipe ? Trois joueuses, une par ligne, se partagent le podium des joueuses préférées des Français. En tête, avec 19% des citations, c’est l'attaquante Eugénie Le Sommer qui remporte la palme. Elle devance de justesse la milieu Amandine Henry (18%).



Les Français ne semblent pas trop en vouloir à la défenseuse Wendie Renard pour son but contre son camp puisqu’ils la placent sur la troisième marche du classement avec 16% des citations. Au pied du podium, on retrouve la n°9 Valérie Gauvin, devant la virevoltante Delphine Cascarino (7%). Gaëtane Thiney arrive quant à elle à la 6e place (6%).

3. Eugénie Le Sommer (19%), Amandine Henry (18%) etWendie Renard (16%), joueuses préférées des Français Crédit : Odoxa pour RTL et groupama

4. Les trois-quarts des Français optimistes

Déjà avant le début de la compétition, les Français estimaient à 79% les chances des Bleues de gagner la Coupe du Monde. Ils sont aujourd’hui légèrement moins nombreux à le penser (76%) mais l’optimisme reste de mise.



Le doute s’instille en revanche davantage chez les amateurs de football. 93% y croyaient avant les poules, ils ne sont plus "que" 80% aujourd’hui. Deux raisons expliquent cette légère baisse. Si le premier match a été remporté haut la main face à la Corée du Sud (4-0), les Bleues étaient plus à la peine face à la Norvège (2-1) et au Nigeria (4-0).



Ensuite, le parcours de l’équipe de Corinne Diacre s’annonce compliqué. Il faudra battre le Brésil, en 8es de finale puis probablement les Américaines en quarts.

4. Les trois quarts des Français sont optimistes pour une victoire finale mais le doute s'instille Crédit : Odoxa pour RTL et groupama