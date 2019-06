et AFP

publié le 20/06/2019 à 23:14

L'adversaire des Bleues est connu. La France affrontera le Brésil en 8es de finale dimanche 23 juin au Havre. Une affiche qui a de l'allure, mais entre blessures, défense friable et performances inégales, la Seleção aborde ce match dans des conditions difficiles, malgré la présence de Marta, meilleure buteuse de l'histoire en Coupes du monde de football.

En huit confrontations, les Bleues ont gagné trois fois, pour cinq matches nuls. Forcément, l'affiche France-Brésil ravive dans l'esprit des supporters tricolores l'ivresse des sommets gagnés par les coéquipiers de Zinédine Zidane aux Mondial-98 et 2006. Mais il ne faut peut-être pas s'attendre à pareille opposition.



L'état de forme de la Seleção, privée de trois titulaires potentielles sur blessure avant le Mondial, est loin d'être optimal. Andressa (FC Barcelone) est forfait pour le reste du tournoi et les deux autres stars d'attaque ont tiré la langue contre l'Italie.Tout n'est pourtant pas si noir pour la sélection "auriverde" qui, à son crédit, dispose d'individualités fortes et expérimentées.

"La reine Marta"

Attention néanmoins à la "Rainha Marta". La "reine Marta", sacrée six fois meilleure joueuse du monde, fait encore parler sa rage de vaincre et sa vista. "Elle montre sur le terrain ce qu'est une mentalité de gagnante", l'encense la défenseure Tamires. "Elle a l'énergie" et le talent pour être "le point d'équilibre de l'équipe", complète Monica à propos de "l'icône" brésilienne, détentrice du record absolu de buts en Coupes du monde (17 en cinq éditions), devant l'Allemand Miroslav Klose.

En attaque, le Brésil peut aussi s'appuyer sur la puissance et l'efficacité de Cristiane. L'ancienne joueuse du PSG, muette contre les Italiennes, a montré toute l'étendue de sa palette technique contre la Jamaïque: timing parfait pour marquer de la tête, combativité sur le deuxième en se jetant au second poteau, force et précision de son pied gauche sur un coup franc direct synonyme de triplé.