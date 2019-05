publié le 11/05/2019 à 14:50

Une fois n'est pas coutume, depuis son inauguration le 28 janvier 1998 à l'occasion d'un France-Espagne marqué par un but de Zinédine Zidane, le Stade de France n'a pas été retenu pour la première Coupe du Monde féminine de football organisée en France cet été (7 juin-7 juillet). C'est le Parc des Princes, jardin du PSG, qui accueillera le match d'ouverture France-Corée du Sud.



La finale, elle, se déroulera au Groupama Stadium de Lyon, de même que les deux demi-finales. L'enceinte ultramoderne de l'Olympique Lyonnais a été mise en service le 9 janvier 2019. Elle dispose d'un peu plus de 59.000 places, contre près de 81.000 pour le théâtre dyonisien.



Les sept autres stades retenus sont situés à Grenoble, au Havre, à Montpellier, à Nice, à Reims, à Rennes et à Valenciennes. Avec Lyon et Reims, le comité d'organisation a délibérément choisi deux villes pionnières en matière de développement du football féminin dans l'hexagone. Plongée au cœur de ces enceintes.

Les villes qui accueillent les matches du mondial 2019 Crédit : RTL

Grenoble : Stade des Alpes

L'enceinte iséroise tient sans surprise son nom de sa proximité avec la chaîne montagneuse. Parfois transformé en patinoire, il peut accueillir des matches de hockey des Brûleurs de Loups, l'équipe de Grenoble.



- Capacité en version football : 20.068 places

- Inauguration : 2008

- Club résident : Grenoble Foot 38 (actuellement en Ligue 2) et FC Grenoble Rugby (Top 14)

- Affluence record : 19.887 spectateurs lors du match de rugby FC Grenoble - RC Toulon le 20 avril 2013

- Matches disputés durant le Mondial 2019 : Brésil - Jamaïque (9 juin), Nigeria - Corée du Sud (12 juin), Canada - Nouvelle-Zélande (15 juin), Jamaïque - Australie (18 juin), un 8e de finale (22 juin)

Le Havre : Stade Océane

C'est le plus grand stade de Normandie. Quand il se transforme en salle de concert, il peut accueillir 33.000 spectateurs.



- Capacité : 25.278 places

- Inauguration : 2012

- Club résident : Le Have AC (Ligue 2)

- Affluence record : 25.278

- Matches disputés : Espagne - Afrique du Sud (8 juin), Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (11 juin), Angleterre - Argentine (14 juin), Chine - Espagne (17 juin), Suède - États-Unis (20 juin), un huitième de finale (23 juin), un quart de finale (27 juin)

Lyon : Groupama Stadium

Aussi appelé Stade des lumières ou Parc OL, ce stade ultramoderne livre des shows à l'américaine lors de grands rendez-vous sportifs et musicaux.



- Capacité : 59.186 places

- Inauguration : 2016

- Club résident : Olympique Lyonnais (Ligue 1)

- Affluence record : 58.241 lors du match amical France - USA le 9 juin 2018

- Matches disputés : les deux demi-finales (2 et 3 juillet) et la finale (7 juillet)

Montpellier : Stade de la Mosson

Il tient son nom de la rivière qui coule non loin du stade, au nord-est de la ville.



- Capacité : 27.310 places

- Inauguration : 1972, rénové en 1997



- Club résident : Montpellier Hérault Sport Club (Ligue 1)

- Affluence record : 32.231 lors d'un match de rugby Australie - Fidji en 2007

- Matches disputés : Canada - Cameroun (10 juin), Australie - Brésil (13 juin), Afrique du Sud - Allemagne (17 juin), Cameroun - Nouvelle-Zélande (20 juin), un 8e de finale (25 juin)

Nice : Allianz Riviera

Petite sœur de l'Alliance Arena de Munich, l'arène de la ville méditerranéenne a notamment accueilli des rencontres de l'Euro 2016.



- Capacité : 36.178 places

- Inauguration : 2013

- Club résident : OGC Nice (Ligue 1)

- Affluence record : 35.596 lors de Nice - Marseille le 7 mai 2016 en Ligue 1

- Matches disputés : Angleterre - Écosse (9 juin), France - Norvège ( 12 juin), Suède - Thaïlande (16 juin), Japon - Angleterre (19 juin), un 8e de finale (22 juin), la petite finale (6 juillet)

Paris : Parc Des Princes

Le mythique stade du PSG était le plus grand stade français de 1972 à 1998. Aujourd'hui, c'est le 5e.



- Capacité : 48.583 places

- Inauguration : 1897, rénové en 1972

- Club résident : Paris Saint-Germain (Ligue 1)

- Affluence record : 50.370 lors d'un match de rugby France - Pays de Galles en 1989

- Matches disputés : France - Corée du Sud (7 juin), Argentine - Japon (10 juin), Afrique du Sud - Chine (13 juin), États-Unis - Chili (16 juin), Écosse - Argentine (19 juin), un 8e de finale (24 juin), un quart de finale (28 juin).

Reims : Stade Auguste-Delaune

C'est l'un des plus vieux stade de France, au départ un vélodrome.



- Capacité : 21.608 places

- Inauguration : 1935, rénové en 2008

- Club résident : Stade de Reims (Ligue 1)

- Affluence record : 27 774 lors d'un Reims - Marseille en 1987

- Matches disputés : Norvège - Nigeria (8 juin), États-Unis - Thaïlande (11 juin), Jamaïque - Italie (14 juin), Corée du Sud - Norvège (17 juin), Pays-Bas - Canada (20 juin), un 8e de finale (24 juin)

Rennes : Roazhon Park

Anciennement Stade de la Route de Lorient, ce stade datant de 1912 est un monument à part entière de la ville.



- Capacité : 29.820 places

- Inauguration : 1912, rénové en 2004

- Club résident : Stade Rennais (Ligue 1)

- Affluence record : 29.490 lors d'un Rennes - Marseille en 2005

- Matches disputés : Allemagne - Chine (8 juin), Japon - Écosse (14 juin), Nigeria - France (lundi 17 juin à 21h), Thaïlande - Chili (20 juin), un huitième de finale (25 juin), un quart de finale (29 juin).

Valenciennes : Stade du Hainaut

Crée en 2008 pour remplacer le Stade Nungesser, jugé obsolète.



- Capacité : 25.172 places

- Inauguration : 2011

- Club résident : Valenciennes FC (Ligue 2)

- Affluence record : 23.021 lors d'un Valenciennes - PSG en 2012

- Matches disputés : Australie - Italie (9 juin), Allemagne - Espagne (12 juin), Pays-bas - Cameroun (15 juin), Italie - Brésil (18 juin), un 8e de finale (23 juin), un quart de finale (29 juin)