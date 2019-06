et Le Service des Sports

publié le 02/06/2019 à 08:30

La huitième Coupe du Monde féminine de football approche à grands pas et 63 % Français comptent s'y intéresser.



Pour 79% des sondés, les chances de victoire finale de l'équipe de France sont "importantes", quand bien même seulement 8% du panel connaît bien les joueuses qui la composent. Enfin, 81% d'entre eux encourageront leur fille si elle souhaite se mettre au foot.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet du mercredi 29 au vendredi 31 mai auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 443 amateurs de sport, selon la méthode des quotas.

1. 63% des Français vont suivre le Mondial dames

Organisé en France pour la première fois, ce Mondial est l’occasion pour le football

féminin de convertir de nouveaux adeptes dans l’Hexagone. Ils sont déjà nombreux : en décembre dernier, notre sondage réalisé pour RTL et Groupama révélait que 56% des Français avaient déjà regardé un match de football féminin.



À quelques jours du match d’ouverture France-Corée du Sud, 63% des Français et 92% des amateurs de football assurent qu’ils comptent suivre la compétition. 3% comptent

aller au stade, 35% regarder des matchs et 25% s’intéresseront a minima aux résultats. Dans le détail, les hommes (73%) comptent davantage s’y intéresser que les femmes (53%).

63% des Français vont suivre le Mondial dames Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Optimisme pour l'équipe de France

Après des décennies sans résultats, les Bleues sont aujourd’hui 4es au classement FIFA et ont multiplié les bonnes performances ces 10 dernières années. Demi-finalistes en 2011 et quart de finalistes en 2015 à la Coupe du Monde et trois fois quart de finalistes à l’Euro, elles attendent d’accrocher enfin une finale voire un titre majeur à leur palmarès.



Une chose est sûre, les Français croient en leurs joueuses. 79% estiment qu’elles ont des chances importantes de remporter la compétition. Ils sont même 93% chez les amateurs de football. A titre de comparaison, les Français étaient nettement moins optimistes pour leurs homologues masculins juste avant le début du Mondial 2018 en Russie : seulement 47% d’entre eux jugeaient que les chances des Bleus étaient importantes.

Optimisme pour l'équipe de France Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Les joueuses encore peu connues

Avant le début de la compétition, les Français et les amateurs de football l’admettent largement : ils connaissent encore mal les joueuses. Ils sont respectivement 92% et 83% à le dire. De Eugénie Le Sommer à Amandine Henry en passant par Wendy Renard, les grands noms ne manquent pourtant pas, mais la réponse des Français démontre encore l’énorme marge de progression des Bleues en termes de notoriété.



Qu’importe, les Français comptent bien profiter de cette Coupe du Monde à domicile pour découvrir leurs joueuses. D’autant que les matchs des Bleues seront pour la première fois diffusés sur l’une des principale chaîne dès le début de la compétition avec de très probables records d’audience pour un match de football féminin.

Les joueuses encore peu connues Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Vive le foot pour les jeunes filles

Si tel n’est pas le cas aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, le football est encore un sport très masculin en France. À peine 8% des licenciés sont des femmes. Mais les choses sont en train de changer et cette Coupe du Monde pourrait bien accélérer le processus.



Aujourd’hui, 81% des Français et 89% des amateurs de football affirment que si leur fille souhaitait faire du football, ils l’encourageraient. 16% des Français chercheraient tout de même à l’en dissuader et seulement 3% lui interdirait de pratiquer ce sport.

Vive le foot pour les jeunes filles Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama