Coupe du Monde 2019 : Valérie Gauvin, avant-centre numéro 1 des Bleues

Valérie Gauvin, qui a fêté ses 23 ans samedi 1er juin, aurait pu ne jamais jouer au football : jeune, elle brillait également sur les tatamis de judo et sur les cours de tennis. Tout a basculé le jour où l'un de ses amis lui a proposé un petit match de foot improvisé, chez elle, dans le Gers, à Mirande.



"C'était un mercredi, je m'en souviendrai toujours de celle-la. Je n'avais pas d'affaire de foot, j'étais en violet, je n'avais pas de basket, enfin pas forcement pour jouer au sport. Et ça m'avait vraiment plu. L’entraîneur et le président sont venus me voir en me demandant si je voulais rester, parce qu'en plus j'étais la seule fille".

Valérie, qui aime se fixer des objectifs élevés, va très rapidement se mettre à rêver à l'équipe de France. Mais sans jamais s'emballer, avec toujours en tête l'idée de réussir dans son autre domaine de prédilection : les études. "Moi j'aime beaucoup ça et puis ça me fait voir autre chose, rencontrer de nouvelles personnes aussi. On va dire que j'ai trouvé ma voie dans tout ce qui est marketing-événementiel (...) Même cette année, j'avais essayé de trouver une formation ou des stages, mais c'est vrai que c'est compliqué avec le foot".

1. Son parcours en club

Cet équilibre de vie a très vite rassuré sa maman. "De base, elle ne voulait pas que j'aille dans le foot", raconte Valérie Gauvin. Mais aujourd'hui, tout a changé : "Elle aime beaucoup plus le foot que moi (...) Elle est encore plus fière de moi (...) C'est top qu'elle connaisse les règles parce qu’au début elle ne les connaissaient pas. Elle s'est vraiment intéressée à ça et elle suit vraiment".



La native de Sainte-Clothilde, sur l'île de La Réunion, rejoint le centre de formation de Toulouse en 2008, à l'âge de 12 ans. Elle découvre le monde professionnel quatre ans plus tard, toujours avec le TFC, puis prend la direction de Montpellier. Avec le club héraultais, troisième puissance de France derrière l'OL et le PSG, elle affiche 42 buts en 75 matches.

2. Son parcours en sélection

Équipe de France des moins de 16 ans, des moins de 17, des moins de 20 et maintenant équipe A. Valérie Gauvin a gravit les échelons de la sélection un par un. Sa première apparition en équipe première remonte à octobre 2015. Elle en totalise aujourd'hui 19 pour un bilan très honorable de 10 buts.

3. Ses qualités

Vice-championne du monde des moins de 20 ans en 2016, la joueuse d'1,72 m empile les buts en club comme en sélection, ce qui a poussé la sélectionneuse Corine Diacre à la prendre à la place de Marie-Antoinette Katoto. Régulière devant les cages adverses, Valérie Gauvin a évolué comme l'avant-centre numéro 1 des Bleues durant la préparation à la Coupe du Monde.