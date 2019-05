et AFP

publié le 02/05/2019 à 19:30

Le football féminin français entre définitivement en pleine lumière avant son Mondial à domicile. Jusqu'ici, l'annonce de la fameuse liste des 23 avant une grande compétition internationale à la télévision et à une heure de grande écoute était réservée au sélectionneur des Bleus, comme Didier Deschamps avant le Mondial en Russie.



Pour la première fois, la sélectionneuse des Bleues aura droit au même honneur. Corinne Diacre mettra fin au suspense pendant "20h le mag", une séquence qui suit le journal de TF1, avant de défendre ses choix lors d'une conférence de presse dans les locaux de la chaîne, partenaire et diffuseur de l'événement.

L'ancienne internationale française, en poste depuis 2017, a depuis longtemps coché les noms de la gardienne Sarah Bouhaddi, des défenseuses Wendie Renard et Griedge Mbock Bathy, de l'attaquante Eugénie Le Sommer et de la capitaine Amandine Henry, inamovible au milieu de terrain. Mais il reste quelques inconnues, notamment au milieu où la concurrence est rude, et en attaque avec le cas Marie-Antoinette Katoto.

Suivez l'annonce de la liste en direct :

19h38 - Après l'annonce de la liste, les joueuses retenues disputeront deux derniers matches de préparation, contre la Thaïlande le samedi 25 mai (16h) à Orléans et contre la Chine le vendredi 31 mai (21h) à Créteil.



19h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre en direct l'annonce des 23 joueuses retenues pour la coupe du monde de football féminin.