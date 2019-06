publié le 06/06/2019 à 12:18

Gaëtane Iza Laure Thiney, de son nom complet, est née le 28 octobre 1985 à Troyes. Très jeune, elle se passionne pour le football et s'inscrit dans le club de l'ASS Brienne-le-Château, dans les environs de la préfecture de l'Aube. Précoce, elle intègre l'équipe professionnelle de Saint-Memmie, dans le département voisin de la Marne, alors qu'elle n'a que 15 ans.



Mais la jeune Gaëtane ne veut pas emménager à Saint-Memmie. Elle se rend donc dans son club tous les week-end pour jouer les matches et s'entraîne au club de son village en semaine avec les seniors hommes. Loin des centres de formation qu'ont côtoyés toutes ses futures partenaires en équipe de France, la joueuse développe ses capacités jusqu'à ses 17 ans.

"J'ai eu une formation différente, (...) il fallait que j'aille très vite parce qu'il y avait des mecs de 80 kilos qui arrivaient en face de moi et qu'il fallait que je les évite", se souvient-elle.

1. Son parcours en club

À Saint-Memmie, elle côtoie Marinette Pichon, qui reste la plus grande attaquante de l'histoire du football féminin français, avec notamment le record de buts marqués en sélection nationale (81 buts en 112 matches).



Sur les traces de son aînée, Thiney va marquer l'histoire de la division 1 française. Elle est la joueuse qui y a joué le plus de matches, 373 (série en cours), devant Camille Abily (354). Tout au long des 18 saisons écoulées, Gaëtane Thiney a marqué 159 buts. Les statistiques de la Troyenne sont d'autant plus impressionnantes quand on sait qu'elle réalise la totalité de sa carrière dans des clubs outsiders.



D'abord à Saint-Memmie, donc, puis à l'US Compiègne et enfin à Juvisy Essonne, renommé Paris FC en 2016. Depuis qu'elle a rejoint le club de la région parisienne en 2008, l'histoire entre la joueuse et l'institution continue. En 2018, elle y entamait sa 10e saison. En point d'orgue de cette carrière en club, les saisons 2011-2012 et 2013-2014, où elle est élue meilleure joueuse de Division 1.

2. Son parcours en sélection

Le parcours de Gaëtane Thiney en équipe de France commence au début des années 2000. Avec les "Bleuettes", la sélection nationale des moins de 19 ans, Gaëtane Thiney devient championne d'Europe en 2003 aux côtés d'Élodie Thomis et Élise Bussaglia.



Elle honore sa première sélection avec l’équipe de France A en 2007, lors d'un match face à la Chine (victoire 2-0), lors duquel elle marque un sublime but de l’extérieur du pied droit. Depuis, elle est un membre important de l'attaque bleu-blanc-rouge. La plupart du temps titulaire, elle fait partie de l'équipe de France qui finit 4e lors de la Coupe du Monde 2015.



Toutefois, son parcours en bleu n'a pas toujours été rose, en témoigne sa non-sélection pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Non retenue par le sélectionneur Philippe Bergeroo pour des raisons sportives, elle avait en plus été accusée d'être "sortie du cadre" par sa partenaire Camille Abily.



Elle revient en sélection en octobre 2016 avec comme objectif le Mondial : "Oui, en 2016 l'objectif de 2019 paraissait lointain, mais je voulais montrer qu’il ne fallait pas s’effondrer. Quand on est sportif de haut niveau, on a besoin d’objectifs. Pour moi, la CDM en était un".

3. Ses qualités

En partie grâce à sa formation avec des hommes, Gaëtane Thiney possède des qualités physiques très développées. "Je me retourne très vite vers l'avant, je vais très vite dégager le ballon de mon corps et prendre de l'espace".



À la fois puissante et rapide, elle prend régulièrement le dessus sur les défenses grâce à des crochets ravageurs. Autre atout, sa polyvalence offensive. Elle peut jouer au milieu comme en attaque. Active dans l'entrejeu en club, elle retrouve un poste plus avancé en sélection avec Corinne Diacre.