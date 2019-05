publié le 23/05/2019 à 07:02

J-16. Dans un peu plus de deux semaines, la France accueillera la grand-messe du football avec le lancement de la Coupe du Monde féminine lors du match d'ouverture opposant les Bleues à la Corée du Sud, le 7 juin au Parc des Princes. Sur 1,3 millions de billets proposés à la vente, 770.000 ont été vendus. La compétition est donc déjà un succès.



Deux Français sur trois comptent suivre l’événement, qui se déroulera jusqu'au 7 juillet. Et pour ceux qui souhaitent voir les matches de près, au cœur des stades, il reste encore des places. Vous pouvez les obtenir sur le site officiel de la Fifa.



Huit rencontres affichent déjà complet :



- Match d'ouverture entre la France et la Corée du Sud le 7 juin à Paris.

- Pays-Bas-Cameroun le 15 juin à Valenciennes.

- Nigeria-France le 17 juin à Rennes.

- Suède-États-Unis le 20 juin au Havre.

- Le quart de finale le 28 juin à Paris.

- Les demies finales le 2 et 3 juillet à Lyon.

- La finale le 7 juillet à Lyon.

Pour rappel, outre la Corée du Sud, les Bleues de Corinne Diacre affronteront la Norvège le mercredi 12 juin à Nice puis le Nigeria, le lundi 17 juin, à Rennes.