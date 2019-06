publié le 05/06/2019 à 12:34

Wendie Renard est née le 20 juillet 1990 (28 ans) dans la ville de Schoelcher, en Martinique, juste à côté de Fort-de-France. Elle débute le football à l'âge de 7 ans, dans une équipe uniquement constituée de garçons.



Repérée à 15 ans par le centre de Clairefontaine, elle ne réussit pas les tests. Mais la semaine suivante, l'Olympique Lyonnais la contacte. Elle quitte alors définitivement les Antilles et rejoint le centre de formation de l'OL en 2005.

La Martiniquaise se forge un mental d'acier dès son enfance, par la force des choses : à l'âge de 8 ans, elle perd son père qui décède des suites d'un cancer du poumon. Déterminée, sereine, elle se mue naturellement en capitaine sur les terrains de football. Un rôle qui lui sera donné tout au long de sa carrière. Encore aujourd'hui, elle porte le brassard en sélection et au sein du club rhodanien.

1. Son parcours en club

Toute la carrière professionnelle de Wendie Renard s'est effectuée avec l'Olympique Lyonnais. Après deux années au centre de formation, elle intègre le groupe professionnel à 17 ans. Elle fait partie de la génération dorée de l'Olympique Lyonnais, celle qui, depuis 2010, est octuple championne de France.



Toujours avec le club du Rhône, elle remporte six Ligues des champions au cours des neuf dernières années (2011, 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019). Wendie Renard placée au poste de défenseure centrale, l’équipe n'encaisse qu'un seul but lors de l’édition 2011-2012 de la reine des compétitions européennes.



Capitaine, elle est aussi la joueuse la plus capée de l'histoire du club. Depuis 2007, elle a joué 337 matches toutes compétitions confondues et devance deux autres légendes du club, Camille Abily (326 matches) et Eugénie Le Sommer (284 matches).

2. Son parcours en sélection

Depuis toute petite, Wendie rêve de porter le maillot frappé du coq. L'équipe nationale a toujours été "un objectif principal", dit-elle. Elle effectue ses débuts sous le maillot bleu en 2008, avec la sélection des moins de 19 ans, à l'occasion de deux matches amicaux contre l'Angleterre. Deux premières sélections qui s'avèrent concluantes, puisqu'elle est retenue pour disputer la Coupe du Monde des moins de 19 ans au Chili, où la France se hisse à la quatrième place.



En mars 2011, elle est appelée pour la première fois chez les A par Bruno Bini pour effectuer le tournoi de Chypre. Depuis cette première sélection contre la Suisse (victoire 2-0), la Martiniquaise n'a jamais quitté la sélection, sauf en cas de blessure. Capitaine lors de la derrière Coupe du Monde 2015, elle forme à cette époque la charnière centrale avec Laura Georges. Dans l'équipe de France actuelle, Wendie Renard est indéboulonnable, aux côtés de Griedge Mbock ou Aissatou Tounkara.

3. Ses atouts

Force de caractère, Wendie Renard aime se placer très haut dans le jeu. Dés lors, son rôle évolue, elle prend des dimensions de meneuse de jeu. Importante dans la relance, la lyonnaise déclenche les premiers mouvements offensifs.



En plus de ses capacités défensives, Wendie Renard peut marquer des buts, au point d'être la 10e meilleure buteuse de l'histoire de l’équipe de France avec un total de 20 buts en 108 sélections (Marinette Pichon est première avec 81 réalisations).



Sa taille, 1,87 m, est un autre atout certain. Pour les défenseures adverses, les enjeux sont simples : essayer de faire face à la puissance physique et tenter de canaliser la capitaine des Bleues.