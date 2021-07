Glace faite maison : comment la réussir à coup sûr ?

Lecture - 34m57s

Comment réaliser des glaces chez vous à la maison ? Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe, vous explique toutes ses astuces pour vous régaler cet été lors des fortes chaleurs...



Au sommaire de l'émission :

- Passe sanitaire : comment ça fonctionne ?

Invitée : Sophie Joussellin, chef adjointe du service qualité de vie à RTL.



- Jardinage : découvrez des herbes aromatiques originales

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l'émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.



- Glace faite maison : comment la réussir à coup sûr ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe.

Ecoutez Nous Voilà Bien ! avec Flavie Flament du 03 juillet 2021