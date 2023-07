Consommation : quels sont les biscuits apéritifs les plus et moins mauvais pour la santé ?

Quels sont les biscuits apéritifs les plus et moins mauvais pour la santé ?

Flavie Flament reçoit Patricia Chairopoulos. Journaliste à 60 Millions de Consommateurs, Patricia revient sur les gâteaux apéritifs. Gras, salés, caloriques, on a tendance à essayer d'avoir la main pas trop lourde sur sur ces petits biscuits qui sont irrésistibles.

Parmi toutes les sortes de gâteaux apéritifs, la journaliste préconise de se tourner vers des chips ou des tuiles natures, comme propose la marque Doritos. "Ils possèdent assez peu d'additifs ou presque aucun. Ce qu'on reproche bêtement, c'est le sel. Mais on peut prendre une portion raisonnable autour de 30 grammes", assure-t-elle.

Qu'en est-il des biscuits apéritifs qui sont les plus mauvais pour la santé ? L'invitée de Nous Voilà Bien insiste sur les gâteaux au goût fromage. "Dans certains paquets, on a retrouvé huit additifs, des exhausteurs de goût, et des correcteurs d'acidité. Regardez bien la composition lors de vos prochaines courses", conseille-t-elle.



Amandes, cacahouète, que valent-ils en apéritif ?

La cacahouète est un des aliments phare des rayons apéritifs dans les supermarchés. Que ce soit dans sa forme de pousse ou en soufflé, de type Curly, l'aliment se retrouve dans beaucoup de paquets de gâteaux. Mais reste-t-elle bonne pour la santé ?

Patricia Chairopoulos assure que ne ce n'est pas nécessaire de faire l'impasse sur ces biscuits. "Si on regarde la qualité des matières grasses, il n'y a pas d'acides gras saturés, c'est ce qu'on va éviter. Pareil pour les amandes, puisque c'est un oléagineux. Ce sont des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches en matières grasses", explique-t-elle.

Toutefois, l'invitée de Flavie Flament conseille les apéritifs faits maisons. "Faire ses repas soi-même ne coûte pas grand-chose. Faire ses bâtonnets de légumes, des petites sauces, accompagné de morceaux de pain, avec un peu de tapenade", conclut-elle. Une solution plus économique et meilleure pour la santé.

