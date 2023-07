Recette : la courgette, le légume de l’été

Pour se racheter aux yeux de sa balance , rien de tel que les courgettes pour des recettes légères et estivales ! Aussi bonnes cuites que crues, les courgettes se dégustent et s’apprécient à l’infini. En salade, en tarte, en gratin, ou farcies, comment bien cuisiner cette cucurbitacée brillante et turgescente ?



Moelleux au chocolat à la courgette :

Recette :

- 200 g de chocolat noir à pâtisser

- 3 œufs

- 100 g de sucre muscovado

- 200 g de chair de courgette san peau ni pépins

- 80 g de farine

- 1 sachet de levure chimique

- 1 pincée de fleur de sel

Faites fondre le chocolat au bain-marie. Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et gonfle. Râpez finement la chair de courgette et incorporer cela aux œufs ainsi que le chocolat fondu la farine la levure et la fleur de sel. Versez le tout dans un moule chemisé de papier sur frisé et enfournez 25 min, à 180°C.

