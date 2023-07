Vacances : quels sont les pièges à éviter lors d’une location de voiture ?

Flavie Flament reçoit Armelle Levy. Journaliste conso à RTL, elle revient sur la location de véhicules, une tendance phare des vacances d'été. Bien que le train est le moyen de transport le plus écologique, c'est aussi l'un des moyens de déplacement les plus coûteux. Et quand on arrive à destination, on peut avoir véritablement besoin d'une voiture.

Seulement, l'inflation n'a pas épargné le prix des locations de voiture. Les tarifs ont augmenté de 70 % depuis la Covid. A cette période, les loueurs n'avaient plus de voiture à proposer car il y avait une pénurie de composants et de voitures. Aujourd'hui, les prix ont tendance à baisser. "Cette année, vous payez 10 à 15% de moins que l'an dernier, même si les prix restent assez chers", estime la journaliste.

Est-il déjà trop tard pour louer une voiture pour cet été ? Armelle Lévy révèle qu'il est préférable de réserver le plus tôt possible. "Les loueurs veulent rentabiliser leur entreprise. Pour être sûr de louer un minimum de véhicule, ils proposent les offres les plus avantageuses à des prix abordables à ceux qui réservent le plus tôt", explique-t-elle.

Cependant, il existe encore des tarifs intéressants. L'invitée de Nous Voilà Bien vous invite à comparer les offres pour trouver le meilleur prix. "Si vous utilisez des comparateurs ou des intermédiaires, ce sont des agences de voyages qui prennent la réservation et payent le prix à l'agence locale. En France, ce sont des sites comme Carigamie ou BSP auto, au Royaume-Uni on préfère Rental Cars ou Auto Europ en Allemagne", cite-t-elle.

Armelle Lévy conseille de louer sa voiture en centre ville ou à l'aéroport plutôt qu'à la gare. "C'est 25€ plus cher lorsque l'on loue sa voiture dans une agence de gare", précise-t-elle.

Passer par une plateforme de location entre particuliers, est-ce une bonne idée ?

Désormais, il existe d'autres alternatives plus économiques pour rouler en toute sécurité tout en privilégiant le confort. "Vous avez des plateformes comme OuiCar qui sont 30 à 50% moins chères que les agences de locations classiques. Le propriétaire propose sa voiture en ligne. Le site lui recommande un prix qu'il peut suivre ou non, et le loueur choisi la ville où il veut récupérer sa voiture. Chaque location est assurée par AXA, donc en cas de rayure ou d'accident, c'est pris en charge. Il faut savoir que les prix sont généralement 10 à 15% plus chers sur le site pendant l'été que sur le reste de l'année. En général, c'est 30 à 50% moins cher qu'un loueur traditionnel", résume la journaliste.



Petite précaution vis à vis des bagages. Comme à l'aéroport, vos valises devront être pesées et respecter les poids renseignés par le particulier sur l'offre de location. "Les loueurs vous facturent entre 0,18€, mais jusqu'à 1,70€ par kilomètre supplémentaire", renseigne Armelle Lévy. De même pour l'essence, il est conseillé de rendre la voiture de location avec un plein. Les loueurs particuliers peuvent vous refacturer jusqu'à 4€ le litre.

Quelles sont les arnaques à éviter ?

L'inspection de la voiture, dès qu'on vous remet les clés, est une étape primordiale. "Prenez le temps de regarder tous les détails, quitte à ignorer le loueur qui regarde sa montre toutes les 20 secondes pour vous mettre la pression. S'il y a un trou de cigarette dans le siège, marquez. S'il manque une plage arrière, notez le. Pensez à faire tourner la clim pour qu'on ne vous dise pas que c'est vous qui l'avez cassé. Prenez des photos, des vidéos, de la voiture pour éviter d'éventuels litiges au retour", résum