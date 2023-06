Recette : les navets glacés

Plus sexy que le navet d’hiver, le navet nouveau avec son odeur fraiche et légèrement piquante est un régal ! Délicieux dans une poêlée de légumes de printemps, il peut aussi sublimer une simple salade de crudités ! À cette occasion, Flavie Flament reçoit Sonia Ezgulian, cuisinière, auteure et journaliste. Cette dernière vous propose une recette facile à faire :



Navets glacés

Dans une casserole, déposez 12 petits navets épluchés, 30 g de beurre, 1 c. à soupe de miel et 2 pincées de sel fin. Couvrez d’eau à hauteur et recouvrez avec un disque de papier sulfurisé découpé au diamètre de la casserole, avec un trou de 2 cm au centre. Laissez cuire à feu doux jusqu’à complète évaporation. Retirez le papier et laissez caraméliser les navets en les retournant plusieurs fois Parsemez de cébettes hachées et de thym en fleurs, servez avec un poisson cuit vapeur.



Meurette de fanes de navets

Pour 4 personnes :

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Dans une petite casserole, faites fondre 40 g de beurre, ajoutez 1 gousse d'ail écrasée, 1 oignon et 2 échalotes finement hachés. Saupoudrez de 20 g de farine, mélangez avant de verser 20 cl de vin blanc. Incorporez 10 tiges de navets bio préalablement blanchies 2 minutes dans de l’eau bouillante salée, égouttées et mixées finement. Rectifiez l’assaisonnement puis laissez mijoter à feu doux pendant 10 minutes.

Pendant ce temps, faites frémir de l'eau avec 2 c. à soupe de vinaigre blanc. Cassez 4 œufs un à un dans une tasse et faites-les pocher un à un 2 à 3 minutes. Égouttez-les et déposez-les dans une assiette creuse avec la "meurette", nom d’un plat typiquement bourguignon réalisé avec du vin rouge et des lardons. Parsemez de fleur de sel et de baies roses et dégustez avec du pain grillé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info