Santé : faut-il s’inquiéter de la puff, la cigarette jetable tendance ?

Flavie Flament reçoit Odile Pouget, journaliste santé à RTL, pour faire le point sur la tendance de la puff, un produit qui apparaît comme un fléau sanitaire. Avec leurs couleurs acidulées et leur arômes attractifs comme "marshmallow", "ice cream fraise", "cola cerise", ces mini-cigarettes électroniques jetables connaissent un vrai succès auprès des adolescents, et même dès le collège. "Son design est extrêmement sexy. Avec ses couleurs très pop et ses formes comme un rouge à lèvres ou un stabilo boss, l'objet est beaucoup plus attractif qu'une cigarette électronique", explique l'invitée de Nous Voilà Bien.

La différence avec une cigarette électronique, c'est que la puff, qui se traduit comme "bouffée", se base sur l'usage unique. "Elle est équipée d'une batterie intégrée non-rechargeable et d'un réservoir déjà rempli d'un liquide. Son utilisation est très simple, il n'y a même pas de bouton pour actionner. Il suffit d'aspirer pour la déclencher automatiquement. Il faut considérer qu'une puff, c'est 600 bouffées, ce qui équivaut à un paquet de cigarettes", détaille Odile Pouget.

1 adolescent sur 10, entre 13 et 16 ans, a déjà essayé la puff. 28% des utilisateurs de cigarettes électroniques ont commencé leur consommation de tabac par la puff. "Le succès immense auprès des ados a été appuyé par une promotion en force sur les réseaux sociaux, notamment via les influenceurs, et même par des sites Internet dédiés, aujourd'hui interdits", rappelle la journaliste.

Une utilisation précoce qui inquiète les parents, mais aussi le ministère de la Santé. Rappelons-le, la vente de puff et de cigarettes électroniques est interdite aux moins de 18 ans. Malgré cette interdiction de vente directe, les ados possèdent de multiples ressources d'approvisionnement à commencer par Internet, sur les sites officiels des marques. "C'est très facile pour les enfants, il suffit de cliquer sur un petit bandeau en assurant qu'on a plus de 18 ans et personne ne vous demande rien", déplore l'invitée. Une commande de puff peut aussi se faire sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Tik Tok, ou Instagram.





Que risquent nos adolescents ?

Si la puff est aussi prisée par les ados, c'est aussi pour sa consommation discrète. "Avec une très large gamme de saveurs comme les fruits rouges, le litchi glacé, la pastèque, la crème glacée, la fraise-cola, le bubble-gum, les jeunes évoquent cette sensation très douce, très acidulée dans la bouche, quelque chose qui n'a pas le goût d'une clope", précise Odile Pouget.

Il est d'usage de dire que vapoter une puff, c'est moins nocif que de fumer une cigarette. Une affirmation que valide la communauté scientifique. Selon la journaliste, la vapeur de la puff ne contient pas les très nombreuses substances chimiques irritantes, toxiques et cancérigènes. Par exemple, le benzène, l'arsenic, le chrome, le monoxyde de carbone, qui sont présents dans la fumée de cigarette et qui sont reconnus comme cancérigènes. Il n'y a pas de combustion non plus dans la puff, ce qui réduit les risques. Mais le danger pour les jeunes est ailleurs...

Certaines puffs contiennent en effet de la nicotine, et le fait de l'utiliser crée un environnement favorable au fait de se mettre à fumer. "On sait depuis longtemps que plus on consomme de la nicotine à un jeune âge, plus on y sera dépendant par la suite. Le cerveau des ados ou des enfants, qui est en pleine construction, va être exposé à cette nicotine de façon relativement importante et les médecins s'alarment. Ils disent qu'on crée les fumeurs de demain. Ils parlent d'un vrai risque sanitaire. Récemment, l'Académie de médecine avait dénoncé un véritable piège tendu aux enfants et aux adolescents, en vue de les entraîner vers une addiction aux produits du tabac", pointe l'invitée de Flavie Flament. Un produit qui donc appelle au tabagisme.

