Sommeil : comment bien choisir son matelas ?

Flavie Flament reçoit Adrian de San Isidoro. Journaliste à 60 Millions de consommateurs, Andrian revient sur la question fatidique du matelas : comment choisir le bon modèle ? Trouver un matelas qui résiste à l’épreuve du temps n’est pas chose facile ! Il faut savoir que la durée de vie d’un matelas varie entre 5 et 10 ans, selon les modèles et le nombre d’heures qu’on va dormir dessus par nuit. En général, quand on commence à ressentir une gêne et qu’une douleur dorsale ou latérale s’installe au fil des nuits, il est temps d’en changer.

Avant de choisir le type de matelas et ses matériaux (latex, mousse,...), le journaliste préconise "d’opter pour un matelas d’une densité minimale de 35kg/m3. En dessous de cette densité, le dormeur risque de ne pas être assez soutenu et de subir un inconfort chronique". Adrian conseille également d'essayer le produit en magasin avant de passer à l'achat : "Le ressenti est un facteur déterminant. Si on se rend compte, après un achat en ligne, que le matelas est trop dur ou trop mou : c’est la double peine. Il faut tout renvoyer au professionnel, ce qui est ennuyeux. On se retrouve alors sans matelas pendant une certaine durée, le temps d’en trouver un autre", explique-t-il.

La marque est aussi un paramètre à prendre en compte, mais que vaut un matelas d'une grande enseigne comme But et Conforama face à un spécialiste comme Epeda, Bultex ou Simmons ? "Dans notre top 3, on trouve aussi bien Alinea et Epeda, des marques spécialisées, c’est-à-dire installées de longue date dans le secteur des matelas, que le vendeur en ligne Emma, une entreprise allemande relativement récente. Bultex, un autre vendeur historique du secteur arrive, lui, en queue de peloton et Ikea s’en tire assez bien. Il n’y a donc pas vraiment de règle : acheter un matelas chez un vendeur spécialisé ne donne pas l’assurance d’être satisfait à l’arrivée", détaille Adrian.

Combien coûte un matelas de bonne qualité ?

Les offres de literies peuvent être nombreuses. Seulement, comment dénicher le parfait modèle au meilleur prix ? "Un matelas de bonne qualité, au moins sur le papier, c’est un matelas d’une densité minimale de 35kg/m3. En dessous de 500 euros, il est certainement possible de trouver de bonnes références. Si on se penche sur les résultats de notre classement, on s’aperçoit que le matelas de la marque Merinos, vendu à 450 euros, obtient 12/20. C'est une meilleure note que le Bultex vendu, à 826 euros, et arrivé dernier avec son petit 11/20. La preuve qu’on peut mettre le prix dans un matelas et être déçu", résume l'invité de Flavie Flament.

Dans leur enquête, 60 Millions de consommateurs ont aussi testé la résistance des matelas, afin de connaître lesquels perdent le plus rapidement leur épaisseur et leur dureté. "Aux essais de durabilité, ce sont les modèles des marques Merinos et Bultex qui déçoivent le plus. Ce sont en revanche ceux des marques Alinea et Simmons qui se montrent les plus endurants. Concrètement, ils se déforment moins à l’usage et procurent à peu près le même ressenti qu’à l’essayage cinq à dix ans après leur achat", précise le journaliste.

Le bilan de l'enquête conclut que le meilleur modèle est celui de la marque Emma, vendu à 500 euros. Ce dernier est arrivé deuxième à l'essai avec une note de 15/20.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info