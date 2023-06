Cambriolages : comment sécuriser son logement pendant les vacances ?

Flavie Flament reçoit Cyril Brosset. Chef de rubrique "Nouvelles technologies" à Que Choisir, Cyril revient sur la période d'été qui enregistre le plus de cambriolages et d'effractions dans toute l'année. D’après le journaliste, le nombre de cambriolage a augmenté de 43% sur ces dix dernières années. Sécuriser son logement avant de partir en vacances est légitime, l’offre est assez abondante mais reste coûteuse.

Pour partir tranquille, Cyril Brosset conseille les sociétés de télésurveillance. "C'est probablement la solution la plus efficace. Le professionnel vient chez vous installer le matériel et vous ne vous occupez plus de rien", explique-t-il. C'est bien simple, un spécialiste se rend chez vous et vous dis à quel endroit il faut mettre des caméras, des capteurs, des sirènes et le tout relié à une centrale. Ensuite, il faudra faire un devis ainsi qu'une souscription à un abonnement, avec des télés opérateurs qui vont intervenir en cas d'alerte.

Tout avantage a aussi ses inconvénients. La solution du télé opérateur est la plus onéreuse. Il faut payer l'installation en elle-même. Cela dépend de la taille du logement, mais les prix peuvent varier entre 300 euros jusqu'à plus de 1.000 €, rien que pour l'installation du matériel. Ensuite, il y a un abonnement chaque mois. On tourne autour de 40 à 50 €, en fonction du matériel et des services. Quelle société de télésurveillance propose les tarifs les plus avantageux ? " IMA Protect, Nexecur proposent à peu près les mêmes tarifs. Il y en a une qui est un peu plus chère, c'est la plus importante, c'est Verisure. Généralement, les gens payent un peu plus cher quand ils passent par cette société", détaille l'invité de Nous Voilà Bien.

Détail important, le cambriolage ne rentre pas dans les clauses du contrat. "Si vous vous faîtes cambrioler malgré le fait d'avoir fait appel à une société de télésurveillance, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Il vous faudra avertir votre assureur votre assureur, qui se chargera de contacter la société de télésurveillance. La société de télésurveillance n'a pas l'obligation de vous protéger contre les cambriolages, juste d'intervenir en cas d'intrusion. C'est à dire que s'il y a eu une intrusion, qu'elle est intervenue et qu'elle a prévenu les forces de l'ordre, vous ne pouvez pas dire grand chose. Aucun système ne vous assurera à 100 % de ne pas être cambriolé", rappelle Cyril Brosset.

Que valent les caméras connectées ?

Une caméra connectée est beaucoup moins onéreuse qu'un système d'alarme. "Il faut compter entre 50 et 100 euros. Nous avons testé la caméra Ezviz qui est assez bien notée, et qui est recommandée pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, on recommande la Tapo TP-Link, elle coûte environ 225 euros. Ce n'est pas cher, c'est efficace et vous avez une qualité d'image suffisante pour apercevoir l'intrus", précise-t-il.



Pour installer vous-même votre caméra, il faut la relier au Wifi de votre box Internet. Ensuite, vous avez une application, ainsi vous voyez en direct ce qui se passe chez vous. L'alarme de l'application se déclenche grâce au détecteur de mouvement. "Le problème, c'est que s'il y a une intrusion chez vous, qu'est ce que vous faites ? Si vous n'êtes pas chez vous, vous appelez vos voisins ou bien vous appelez les forces de l'ordre. Dans ce cas là, vous avez intérêt d'être sûr et certain qu'il y a bien un cambrioleur, sinon vous aurez des problèmes", alerte le journaliste.



