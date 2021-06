Quelles recettes avec le melon ?

Sonia Ezgulian vous dévoile toutes les recettes possibles avec un melon pour passer un merveilleux été !



Au sommaire de l'émission :

Conso : les chèques-vacances sont-ils vraiment avantageux ?

Invité : Alain Schmitt, Directeur général de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV)



Jardinage : comment fleurir nos balcons tout l'été ?

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l'émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.



Cuisine : Quelles recettes avec le melon ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste. Actu : Page Instagram à son nom



