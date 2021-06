Manger bio, est-ce forcément manger responsable ?

Lecture - 29m38s

De plus en plus de Français achètent bio pour des raisons éthiques et de santé. Mais consommer responsable, est-ce vraiment consommer bio ?



Au sommaire de l'émission :

- Argent : Que risque-t-on quand on se porte caution pour un logement ou un prêt bancaire ?

Invitée : Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso à RTL



- Conso : Consommer responsable veut-il forcément dire consommer bio ?

Invitée : Olivia Detroyat, journaliste spécialise de la grande conso au Figaro Eco



- Cuisine ; comment déguster le pomelo ?

Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste. Actu : Page Instagram à son nom