publié le 29/03/2017 à 17:59

Visuellement, Valérian et la Cité des mille planètes sera sans doute le plus beau film de l'été qui arrive. Le nouveau blockbuster de Luc Besson, adapté de la célèbre bande dessinée Valérian et Laureline de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, impressionne déjà avec un second trailer très convaincant. Le réalisateur du Cinquième Élément nous en met plein la vue : on passe d'une cité spatiale à des paysages paradisiaques, en passant par des scènes d'action spectaculaires. Sans parler des créatures extra-terrestres, pour la plupart, très réussies



Entre ces images de toute beauté, que retenir de cette nouvelle vidéo qui annonce un succès.

Comme pour la première bande-annonce, celle-ci est rythmée par Because des Beatles. Une musique douce et cosmique qui convient parfaitement aux voyages aux confins de l'espace en compagnie de Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels qui n'ont que dix heures pour sauver Alpha, une mégapole en constante évolution où les différentes espèces d'extra-terrestres vivent en harmonie depuis des siècles.

1. La plage paradisiage de la cité Alpha

La plage paradisiaque de la cité Alpha Crédit : capture d'écran YouTube

La cité légendaire est bien évidemment au cœur de l'histoire, puisque c'est elle que devront protéger Valérian et Laureline. Ce trailer nous donne plus d'informations sur Alpha, ville où règne l'harmonie entre les différentes espèces qui y habitent. Depuis des siècles, Alpha rayonne pour sa diversité et ses paysages ont tout pour séduire : plage paradisiaque et quartiers animés, aperçus dans le trailer.



2. Des héros proches d'"Avatar"

Les membres de la cité Alpha Crédit : capture d'écran YouTube

Difficile de ne pas faire le rapprochement entre Avatar de James Cameron et Valérian. Si les personnages de ce dernier n'ont pas la peau bleue comme dans le long-métrage de James Cameron, on note quand même quelques similitudes : leur silhouette, leur attitude, leur regard. Pour le moment, on ignore encore le nom des deux extra-terrestres ci-dessus, mais on comprend dans la bande-annonce qu'ils ont demandé de l'aide à Valérian et Laureline.

3. Un air de "Star Trek"

Une mystérieuse menace rôde dans la galaxie de "Valérian" Crédit : capture d'écran YouTube

Parmi les nombreuses références cinématographiques de Valérian, on peut citer Star Trek. En particulier les adaptations de J.J. Abrams, rythmées par d'impressionnantes batailles dans l'espace, des bases et des vaisseaux qui explosent (L'Enterprise a eu un la vie rude). Le mystère reste entier sur l'identité des assaillants de l'impressionnante structure au-dessus d'Alpha. Selon le synopsis officiel, c'est "une force obscure qui se cache au cœur de la cité" et qui veut à tout prix détruire l'harmonie qui règne dans la mégalopole.

4. Le plan de Laureline

Cara Delevingne joue Laureline Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une très courte séquence entre les deux héros : Laureline prie Valérian de lui faire confiance pour son plan. Reste à savoir si il s'agit d'une idée pour sauver Alpha ou une pour une autre de leur mission... Dans tous les cas, les deux héros ne sont plus dans une relation "Je t'aime, moi non plus", comme on a pu le découvrir dans le premier trailer. Même si les deux personnages sont mariés dans la bande dessinée, Luc Besson garde encore quelques surprises pour les spectateurs.

5. Une esthétique proche du "Cinquième Élément"

Des extra-terrestres de la planète Alpha Crédit : capture d'écran YouTube

Parmi les aliens que l'on croise dans Valérian. Certains rappellent Avatar, d'autres font penser au Cinquième Élément de Luc Besson. Le réalisateur est resté fidèle à son univers intergalactique qu'il admire tant, en ajoutant bien sûr une touche de nouveauté qu'on découvrira plus en détails dans le film le 26 juillet prochain. Quant aux autres extra-terrestres du film, on remarque que certains ont un look tout droit sorti d'une bande dessinée.

6. Un univers qui rappelle "Star Wars"

Le vaisseau de Valérian et Laureline ressemble au Faucon Millenium Crédit : capture d'écran YouTube

La saga de George Lucas n'est pas très en loin de l'univers de Valérian. Surtout dans la forme du vaisseau de Valérian et Laureline : l'Intruder, qui rappelle la forme du Faucon Millenium de Han Solo (Harrison Ford). Sans oublier les plans d'entrées dans Alpha, qui peuvent rappeler la ville de Coruscant, la capitale de la galaxie, où se déroule une bonne partie des épisodes 1, 2 et 3.