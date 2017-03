publié le 02/03/2017 à 08:05

Elle est au cœur des spéculations des fans depuis son apparition dans le premier trailer de Logan, en octobre 2016. Cette vidéo, qui dévoilait un Hugh Jackman méconnaissable et fatigué dans un monde de désolation, révélait surtout la présence d'une mystérieuse petite fille au cœur de l'intrigue de cet ultime volet. Les fans les plus assidus de l'univers Marvel y ont tout de suite reconnu X-23, jeune mutante créée par une organisation gouvernementale à partir de cellules de Wolverine. Ces amateurs de comics ne s'étaient pas trompés.



Interprété par la jeune Dafne Keen, âgée de 11 ans lors de la production, cet énigmatique personnage fait souffler un vent de nouveauté sur la saga. Et pourrait bien donner un aperçu de la relève, puisque Hugh Jackman a annoncé que Logan marquerait sa dernière apparition dans la peau de Wolverine.

Une actrice difficile à trouver

Secrète et prodigieusement violente, cette mini-super-héroïne constitue à la fois une menace et une cible à protéger. Poursuivie par Donald Pierce et ses Reavers après avoir échappé aux griffes d'une agence gouvernementale secrète, elle devient le fardeau de Logan, contraint par le professeur X de la garder en sécurité. Les trois mutants s'engagent alors dans un road-trip à travers les États-Unis pour mener l'enfant vers l'"Eden", une Terre promise pour jeunes mutants dont Wolverine doute de l'existence.

Rien n'a été laissé au hasard pour trouver la personne qui porterait un film de cette envergure sur ses épaules : "Ce fut une recherche mondiale pour trouver quelqu'un de bilingue, car je voulais une enfant latina entre 10 et 12 ans (...) Je ne voulais pas d'une jeune femme dans le film. Il fallait que ce soit une enfant", a confié le réalisateur James Mangold à Digital Spy. Le choix se porte sur Dafne Keen, que certains auront déjà aperçue dans la série de science-fiction britannico-espagnole The Refugees.

> The Refugees (Trailer)

Fille de l'acteur britannique Will Keen (Love et ses petits désastres, Docteur Frankenstein, The Crown) et de l'actrice espagnole María Fernández Ache, la jeune comédienne a bien hérité de la fibre artistique de ses parents : à la fois fragile et redoutable, elle sert parfaitement son rôle et réussit sans problème à tenir tête au personnage ô combien imposant campé par Hugh Jackman depuis 17 ans. Si bien qu'elle pourrait, peut-être, devenir le nouveau visage de la saga.

Une nouveau schéma

C'est la première fois qu'une si jeune enfant tient un rôle si important dans un film X-Men, apportant une dynamique inédite à la saga. Wolverine doit revoir son incurable besoin d'indépendance, confronté à une responsabilité qui lui était inconnue jusqu'alors : celle de protéger un enfant. Le personnage s'improvise père sans jamais rien perdre de sa rudesse.



Hugh Jackman n'est pas le seul à quitter la franchise : les contrats d'autres stars de la saga (Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Michael Fassbender et James McAvoy) sont arrivés à expiration en 2016 avec X-Men : Apocalypse, et on ignore encore s'ils reprendront leurs rôles. Peut-être Logan est-il le préambule d'une autre histoire, celle d'une toute nouvelle génération de mutants aux objectifs différents de leurs prédécesseurs. Une nouvelle équipe qui apporterait du sang-neuf à la franchise, et qui pourrait être portée par une petite fille violente au regard inquiétant.

> LOGAN - Bande annonce [Officielle] VOST HD Durée : | Date : 21/12/2016