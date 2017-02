publié le 25/02/2017 à 20:54

Au revoir Professeur X ! Patrick Stewart, l'acteur qui incarne le célèbre mutant directeur de l'école pour les mutants dit adieu à son rôle. À 76 ans, il a décidé de prendre sa retraite après avoir incarné pendant 17 ans le télépathe. Il avait débuté sa carrière en 2000 avec X-Men de Bryan Singer et avait ensuite continué dans la saga. Son dernier film en tant que Charles-Xavier (le nom du Professeur X) sera donc Logan, attendu le 1er mars prochain au cinéma en compagnie de Hugh Jackman (Wolverine) qui fait aussi ses adieux à son personnage dans ce film.



C'est dans une déclaration très émouvante relayée par Entertainment Weekly que Patrick Stewart a expliqué pourquoi il n'incarnerait plus le Professeur X. C'est pendant la projection de Logan à Berlin la semaine dernière que Patrick Stewart a décidé de quitter la franchise X-Men. "Nous (l'acteur, Hugh Jackman et le réalisateur de Logan) devions monter sur scène, mais pas avant que le générique ne soit terminé. Nous sommes donc restés assis, et pendant ce temps je me disais qu'il n'y aurait jamais une meilleure façon, plus parfaite, plus sensible, plus émouvante et plus belle de dire au revoir à Charles Xavier que dans ce film. J'ai donc dit à Hugh ce même soir : Pour moi aussi, tout ça c'est fini'", a-t-il écrit.

Ce sont donc deux départs symboliques qui terminent une grande page de l'histoire Marvel/Fox. Mais la relève est assurée avec les prochaines aventures des mutants découverts dans X-Men : Apocalypse en 2014, qui devraient être au casting du prochain X-Men : Supernova.