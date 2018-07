publié le 18/04/2018 à 08:00

Le compte à rebours avant la sortie d'Avengers : Infinity War est lancé. Après plus de 18 films Marvel, nos héros et héroïnes vont enfin se rencontrer sur grand écran pour combattre la plus grande menace de l'univers : Thanos. Surnommé le Titan fou, cet être avide de pouvoir aperçu pour la première fois dans la scène post-générique d'Avengers, veut rassembler les 6 Pierres de l'Infini, artefacts très puissants distillés dans presque tous les films du MCU (Univers cinématographique Marvel). Pourquoi et comment ?



Avant de le découvrir dans Avengers : Infinity War le 25 avril, et d'en prendre plein la vue, il est de bon ton de vous familiariser avec ce personnage complexe. Car, la quête de Thanos n'est pas une simple soif de pouvoir. Derrière, vous trouverez la Mort, un enfant blessé, un univers prêt à éclater...

Sans oublier des scènes de bataille qu'on pourra retrouver dans Avengers : Infinity War au Wakanda (le pays de Black Panther) et probablement à New-York. Pour mieux comprendre Thanos et plus précisément les enjeux du prochain film des frères Russo, voici notre humble sélection d’ouvrages à (re)lire.

1. "L'ascension de Thanos", pour se familiariser avec le personnage

"L'ascension de Thanos" est centré sur la jeunesse de Thanos Crédit : Marvel

Comment Thanos est-il devenu ce qu'il est ? Découvrez comment un enfant rejeté par les siens et fasciné par la Mort a réussi à devenir l'égal d'un dieu. Jason Aaron et Simone Bianchi vont encore plus loin dans l'histoire puisque Thanos vous apparaît aussi bien sympathique que machiavélique. Un véritable portrait psychologique indispensable avant de le découvrir et le comprendre dans Avengers : Infinity War.

2. "Infinity Gauntlet", pour comprendre la soif de pouvoir de Thanos

"Infinity Gauntlet" est l'un des comics les plus populaires sur Thanos Crédit : Marvel

Le titan Thanos est le super-vilain emblématique d'Infinity War. C'est lui qui veut récupérer toutes les Pierres de l'Infini et armer le Gant de l'Infini. Mais pourquoi donc ? Dans ce comics, vous en saurez beaucoup plus sur ce personnage despotique et avide de pouvoir. Tout est lié à son amour pour la Mort, qu'il vénère depuis son plus jeune âge. Dès les premières pages, on apprend que Thanos a déjà récupérer toutes les Pierres.



Mais, la Mort n'en a que faire, ce qui plonge Thanos dans une immense colère. D'un claquement de doigts, il se met à détruire des univers entiers. C'est sans compter sur Adam Warlock, être suprême qu'on aperçoit dans l'une des scènes post-génériques des Gardiens de la Galaxie 2, qui rassemble les héros et héroïnes Marvel pour un combat d'anthologie.

3. "Infinity" pour une rencontre avec l'Ordre Noir

"Infinity" est centré sur l'Ordre Noir de Thanos Crédit : Marvel

Dans cette aventure, les Avengers quittent la Terre pour un combat aux confins de la galaxie. Thanos et son redoutable Ordre Noir en profitent pour conquérir notre Monde. Infinity est ainsi un bon moyen pour en savoir davantage sur les 5 membres de ce groupe sanguinaire, composé de meilleurs généraux de l'espace.



Ils sont menés par Corvus Glaive, bras droit de Thanos au visage démoniaque. Il est marié avec la guerrière Proxima Midnight (qui attaque Captain America avec sa lance dans le trailer). Corvus Glaive est aussi le frère du Nain noir / Cull Obsidian. On compte enfin Ebony Maw (Mâchoire d'ébène), qui n'est pas un guerrier, mais un télépathe surpuissant. Il y aussi Supergéante, absente du film, qui peut lancer des charges d'énergies mentales.

4. "La quête de Thanos", pour l'histoire des Pierres de l'Infini

"La quête de Thanos" est une oeuvre de Jim Starlin et Ron Lim Crédit : Panini Comics / Marvel

Si vous avez envie d'en savoir plus sur les Pierres de l'Infini et de leurs pouvoirs, c'est ce comics qu'il vous faut. Thanos parvient à revenir d'entre les morts et part à la recherche des fameuses pierres pour devenir l'être le plus puissant de l'univers. Au fil des pages, on découvre les six artefacts et leurs histoires, plus développées que dans les films Marvel. C'est aussi l'occasion de découvrir les êtres qui protègent les Pierres comme Le Collectionneur (joué par Benicio del Toro), mais qui ne sont pas de taille face au Titan.

5. "La Guerre De l'Infini", pour se rendre compte de l'importance d'Adam Warlock

"La Guerre De l'Infini" est centré sur le personnage d'Adam Warlock Crédit : Panini Comics

Difficile de parler de Thanos et des Pierres de l'Infini sans Adam Warlock. Fruit d'une expérience génétique, il est le prototype d'une forme de vie humaine parfaite. Il est doté de pouvoirs extraordinaires comme la télépathie, la régénération et une conscience cosmique.



Dans ce comics, qui est la suite d'Infinity Gauntlet, Adam a récupéré le Gant de l'Infini et les Six Pierres. Pour éviter d'être corrompu par le pouvoir, Adam confie les Pierres à ses compagnons comme Drax et Gamora (qui sont membres des Gardiens de la Galaxie dans les films). Malheureusement, Adam perd toute notion du Bien et du Mal et laisse son double maléfique, Magus, prendre le dessus sur sa personnalité. Ce dernier veut conquérir l'univers avec tous les doubles maléfiques de nos héros et héroïnes.

6. En bonus : "Deapool VS Thanos"

"Deapool VS Thanos" est une oeuvre pour rire (entre autres) Crédit : Marvel Comics

Le sale gosse de l'écurie Marvel s'est en effet frotté au titan. Dans cette mini-série, Deadpool et Thanos s'affrontent, car ils sont tous les deux amoureux de la Mort. Thanos a même "offert" l'immortalité à Deadpool pour qu'il ne puisse jamais rejoindre sa dulcinée dans le Royaume des Morts. Cela n'empêche pas notre héros de distiller ses punchlines.