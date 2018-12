publié le 17/12/2018 à 19:01

Deux ans après sa première brève apparition dans Batman V Superman, Aquaman s'offre son film solo. Réalisé par James Wan et en salles le 19 décembre 2018, il permettra au public de découvrir les origines de ce super-héros (Jason Momoa) né dans les comics en 1941.



Fils d'un gardien de phare (Temuera Morrison) et d'une Atalante (Nicole Kidman), Arthur Curry hérite de pouvoirs extraordinaires, tout en vivant parmi nous. Mais, lorsque le trône de la cité sous-marine de l'Atlantide est menacé par son frère Ocean Master (Patrick Wilson), Arthur, aidé de Méra (Amber Heard), va devoir accomplir sa destiné. C'est là qu'il deviendra Aquaman.

Avant de découvrir ce film, déjà bien accueilli par la presse américaine, découvrez notre liste non-exhaustive de comics pour en savoir plus sur le personnage, les légendes d'Atlantide et son ennemi Black Manta.

> Aquaman - Bande Annonce Officielle 2 (VOST) - Jason Momoa / Amber Heard

1. "Aquaman rebirth, tome 1", pour les origines

La nouvelle version des aventures d'Arthur Curry qui accompagne la sortie du film Crédit : Urban Comics

Sortie en janvier 2018, cette série vous offre une version "moderne" des aventures d'Arthur Curry. De sa naissance sur Terre d'une mère Atalante et d'un père mortel, à son combat pour le trône d'Atlantide et son face-à-face contre Black Manta, cette série vous plonge directement dans l'intrigue du film de James Wan. Idéal pour une première rencontre avec le roi des Sept Mers et comprendre toute l'intensité de son destin.

2. "Aquaman: The Atlantis Chronicles", pour l'histoire d'Atlantide

Une oeuvre indispensable pour comprendre le royaume d'Atlantide Crédit : DC Comics

Comment est né l'Atlandide, le royaume d'Aquaman ? Vous le découvrirez dans cette collection inédite de comics signée Peter David et Esteban Maroto. Tout commence avec l'histoire des frères Orin et Shalako, lorsqu'un météore frappe le continent de l'Atlantide, qui l'engloutit sous les eaux. Le roi Orin pense que la science et la magie pourraient permettre la survie de son peuple sous l'eau, alors que son frère Shalako se tourne vers les puissances obscures, instaurant un conflit dévastateur dans la cité.

3. "Aquaman intégrale tome 1", pour la vie sur Terre d'Aquaman

600 pages d'aventures d'Aquaman avec ce Tome 1 Crédit : Urban Comics

Dans cette intégrale sortie en mai 2018, Aquaman et son épouse Méra reviennent sur le Terre après des années de règne à Atlantide. Mais, la surface n'est pas prête à accueillir le héros comme il se doit. Les autorités se méfient d'Aquaman, alors que des créatures abyssales sèment la panique dans notre monde. Écrit par Johns Geoff, ce comics et les quatre autres qui suivent, possèdent des passages que les fans pourront découvrir dans le film de James Wan. Ils ont permis la construction de la légende d'Aquaman.

4. "Aquaman Sub-Diego", pour une aventure inédite

Dans ce comics, la ville de San Diego est submergée Crédit : Urban Comics

Catastrophe ! La ville de San Diego est ravagée par un raz-de-marée, mais ses habitants parviennent à survivre miraculeusement puisqu'ils leur poussent des branchies ! Aquaman, qui a été destitué de la couronne d'Atlantide, devient le protecteur de cette ville sous-marine qui cherche à comprendre comment sa population s'est ainsi transformée.