Le Festival d'Angoulême fête les 50 ans de la bande dessinée "Valérian"

RENCONTRE - Le Festival de la BD qui démarre ce 26 janvier met à l'honneur la série culte de Jean-Claude Mezières et Pierre Christin, bientôt adaptée au cinéma par Luc Besson.

par Monique Younès publié le 26/01/2017 à 10:15

Le 44e festival de la bande dessinée ouvre ses portes le 26 janvier au public. Quelques 200.000 visiteurs sont attendus jusqu'au 29 janvier, dont plusieurs personnalités politiques, comme la ministre de la Culture Audrey Azoulay ou le candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron. Ils vont découvrir une édition riche, aussi bien en expositions, en spectacles, qu'en rencontres avec des auteurs. Les séances de dédicace et les rencontres avec des auteurs venus des quatre coins du monde seront évidemment les plus courues.



Il y aura aussi les concerts dessinés, notamment cette année, celui qui réunira sur scène China Moses qui chantera et Pénélope Bagieu, qui illustrera en direct ses chansons. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des expositions de plus en plus soignées, pour tous les goûts. Des plus pointues comme celle du japonais Kazuo Kamimura, une première en France, mais d'autres plus grand public comme l'exposition Gaston Lagaffe, ou l’exposition consacrée à Mickey Mouse.



Sans oublier celle qui va attirer les foules et qui rendra hommage à deux des plus fameux héros de science-fiction : Valérian et Laureline ! Son adaptation sur le grand écran, réalisée par Luc Besson, avec Cara Delevingne, Dane DeHaan et Rihanna au casting, est attendue le 26 juillet prochain.

Une adaptation au cinéma par Luc Besson

Valérian et la Cité des mille planètes, sera parait-il, le film français le plus cher de l'histoire - 170 millions d'euros de budget, selon nos sources. Pour avoir un avant-goût du film, il faut impérativement vous rendre à Angoulême. Luc Besson, le producteur de ce méga blockbuster a prêté pour l'exposition des costumes d'androïdes, des combinaisons spatiales, des armes, des casques, des soucoupes et une centaine d'illustrations qui ont servi de base à la préparation de son film.





L'info vient de Jean-Claude Mézières lui-même, qui a assisté au tournage du film à la Cité du cinéma dans les studios d'Europacorp, que Luc Besson a fait construire en Seine-Saint-Denis. "Cela a été notre ravissement à Pierre et moi de nous balader dans les décors. Il y a un luxe de sculptures qui fait le décor est étonnement plus compliqué que mes dessins, parce que moi si je mettais autant de détails dans chaque case, ça ne serait pas un album tous les deux ans, mais tous les dix !", explique l'auteur de la bande dessinée.

Un travail minutieux

Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson sera l'adaptation de l'album L'ambassadeur des ombres. Les planches sont d'ailleurs visibles à Angoulême. Et ce qui est très intéressant c'est que Jean-Claude Mézières a tenu à montrer côte à côte ses planches et les différentes étapes du scénario de Pierre Christin. On voit ainsi comment le dessinateur suit ou ne suit pas, interprète plus ou moins librement, les instructions de son scénariste.





Jean-Claude Mézières a bien conscience que les fans de sa BD vont décortiquer le film de Luc Besson : "C'est son film. Il nous a fait lire script, en nous disant de faire des annotations s'il y avait des choses à dire. On avait des petites notes, et on verra bien car je n'ai pas vu le film. Mais toute l'équipe avait les albums et ils ont largement pioché dedans pour le film. Dans l'esprit, les costumes sont respectés", poursuit-il.

Un chef-d'oeuvre du 9e art

Ce qu’il faut garder en tête en visitant l'exposition Valerian à Angoulême, c'est que Christin et Mézières ont créé cette histoire de science-fiction au milieu des années 60, quand le genre n'était pas du tout à la mode. Mézières a inventé tous les décors en ayant comme seule référence la course à la conquête de l’espace que se livraient les Russes et les Américains.



On est impressionné par ses planches. Elles ont nourri tout l'imaginaire cinématographique de science-fiction comme Star Wars par exemple. Ce n'est pas pour rien que, dès le départ, les critiques ont dit que la série Valérian et Laureline était un classique du 9e art et un chef d'œuvre de la science-fiction. "Je travaille dans la souffrance, mais avec une rage et une hargne qui durent encore", conclut l'auteur.