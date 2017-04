La réponse d'Emma Stone au lycéen qui l'avait invitée à son bal de fin d'année

publié le 10/04/2017 à 11:32

Sa demande a fait le tour du monde, il a eu une réponse. Le 7 avril, invité sur le plateau de l'émission Good Morning America, Jacob Saudenmaier, un lycéen originaire d'Arizona, a livré en direct le contenu de la lettre que l'actrice lui a envoyé. "Jacob, Merci de m'avoir envoyé la meilleure invitation que je n'aie jamais reçu, a écrit Emma Stone. Tu ne peux pas savoir l'honneur que cela m'a fait, et à quel point j'ai souri pendant toute cette vidéo si bien orchestrée. Je travaille en ce moment à Londres, mais j'espère que tu vas t'amuser comme jamais à ton bal de promo, et je te suis reconnaissante d'avoir pensé à moi. Merci".



L'actrice a donc rejeté avec délicatesse la demande de Jacob Saudenmaier mais lui a adressé en post-scriptum un message plus que flatteur : "PS : effectivement, je vois une ressemblance avec Gosling dans les yeux".

Dans une vidéo postée sur YouTube le 4 avril et inspirée de la scène d'ouverture de la comédie musicale La La Land, Jacob Saudenmaier avait décidé d'inviter Emma Stone à être sa cavalière pour son bal de promo. Entouré de ses camarades, ce lycéen originaire d'Arizona n'avait pas hésité à donner de la voix et à danser sur la chanson désormais culte It's Another Day of Sun.



Avec près d'un million de vues au compteur, la vidéo du jeune homme a rencontré un succès phénoménal. Le lycéen a alors expliqué d'où lui était venue l'idée d'une telle démarche : "Cela a commencé par une idée folle : 'Oui, peut être que je vais aller avec Emma Stone au bal de ma promo', me suis-je dit. Alors j'ai décidé de lui demander en faisant les choses en grand", s'est-il juré. Une démarche saluée par les internautes et qui aura eu le mérite d'attirer l'attention de l'actrice oscarisée pour sa prestation dans la comédie musicale de Damien Chazelle.