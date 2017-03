publié le 24/03/2017 à 15:46

Une affiche dévoilée et bientôt une nouvelle bande-annonce. Les choses se précisent pour Valérian et la cité des mille planètes, le prochain film de science-fiction de Luc Besson adapté de la bande-dessinée culte créée par Jean-Claude Mézières et Pierre Christin en 1967. Une BD vendue à plus de dix millions d'exemplaires.



La nouvelle affiche dévoilée vendredi 24 mars nous plonge sans plus attendre dans l'univers des deux héros avec les visages de Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) du film incrustés dans le "V" de Valérian. Pour rappel, le film se déroule en 2740 et raconte l'histoire de Valérian et Laureline, deux agents spéciaux. Dans un monde futuriste où la Terre est devenue l'Empire Terrien, ils travaillent pour Galaxity, la capitale. À bord de leur vaisseau, ils voyagent à travers le temps et la galaxie pour maintenir l'ordre dans l'univers.

Figurent également au casting de cette super-production tournée en France, à la Cité du cinéma de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Clive Owen, Ethan Hawke, Alain Chabat, John Goodman, Mathieu Kassovitz ou encore la chanteuse Rihanna. Le réalisateur du film, Luc Besson, a également promis une nouvelle bande-annonce le 29 mars. Découvrez ci-dessous la nouvelle affiche de Valerian et la cité des mille planètes.

VALERIAN_AfficheTeaser2_HD