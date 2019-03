publié le 25/03/2019 à 13:55

Les lecteurs et les lectrices des comics X-Men ne savent plus où donner de la tête. Après moult péripéties, les décès de personnages et des voyages dans le temps, Marvel annonce "un relaunch" historique de la franchise.



Le 23 mars 2019, la Maison des Idées a dévoilé une nouvelle couverture pour les prochaines aventures des X-Men. Pour faire peau neuve et satisfaire les fans des premières générations tout en séduisant de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices, Jonathan Hickman, l'auteur de l'iconique Secret Wars, a été embauché. Il proposera deux mini-séries de six numéros : House of X avec l'illustrateur Pepe Larraz, qui a déjà travaillé sur les mutants, et Powers of X avec l'artiste RB Silva. House of X et Powers of X sont attendus aux États-Unis pour juillet 2019.

"Nous sommes ravis du retour de Jon dans la famille Marvel et nous n'aurions pas pu demander une meilleure équipe créative pour nous aider à faire entrer les X-Men dans une nouvelle ère. Même si nous ne pouvons pas en dire plus pour l'instant, ces nouvelles histoires [House of X et Powers of X] redéfiniront les X-Men et leur place dans l'Univers Marvel. C'est un moment historique que les nouveaux fans et les passionnés ne voudront pas manquer", a confié C. B. Cebulski, scénariste et grand boss de Marvel Comics, comme le rapporte le média américain Screen Rant.

Les X-Men font peau neuve dans les comics Crédit : Marvel Comics