GHOST IN THE SHELL - Bande-annonce #2 - VOST [au cinéma le 29 Mars 2017]

publié le 13/02/2017 à 13:12

Attention les yeux ! La bande-annonce finale de Ghost in the Shell vient d'être dévoilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'adaptation du manga culte de Masamune Shirow semble à la hauteur de l'attente des fans. Dans un monde futuriste où les robots font partie de notre vie, Le Major (

Scarlett Johansson) enquête sur des criminels qui veulent anéantir les progrès de la société en cyber-technologie.



La jeune femme est en réalité mi-humaine, mi-cyborg, à la suite d'un accident très grave. Elle comprend qu'elle n'est qu'un pion pour ses "créateurs" lorsqu'elle rencontre Kuze (Michael Pitt), qui va lui révéler toute la vérité et bouleverser le monde du Major. On ne lui a pas sauvé, mais volé sa vie.

Attendu le 29 mars dans les salles, Ghost in the Shell devrait donc ravir les fans de manga, mais aussi de science-fiction et de tout ce qui rapproche des cyborgs. Dans ce dernier trailer, Scarlett Johansson se transforme enfin de son côté en héroïne du futur, qui dévoile ses techniques de combats, mais aussi ses ressources de cyborg