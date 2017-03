Hugh Jackman auditions for the part of Wolverine in X-men

publié le 07/03/2017 à 12:44

Séquence émotion à venir. Alors que Hugh Jackman tire sa révérence en tant que Wolverine dans Logan, en salles depuis le 1er mars, un internaute a republié sa première audition pour le rôle du mutant. C'était en 1999, soit un an avant le premier volet de la saga X-Men par Bryan Singer. On découvre alors notre cher Hugh Jackman en plein casting. Durant les 10 minutes de vidéo, on retrouve la scène en compagnie de Jean Grey (Famke Janssen), mais aussi avec Malicia (Anna Paquin) que Wolverine prend ensuite sous son aile.



Cette vidéo a bien évidemment fait le tour des réseaux sociaux. Il faut dire que Hugh Jackman est indissociable de son personnage, qui est l'un des préférés du public chez les X-Men. Et c'est avec brio que le réalisateur James Mangold a réussi les adieux de Wolverine avec Logan, film violent, mais aussi touchant et engagé. Le long-métrage est d'ailleurs en tête du box-office mondial, une semaine après sa sortie.

Il est amusant de se rappeler les changements physiques de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Pour incarner le mutant sauvage et extrêmement fort, il a du se soumettre à un régime stricte : "Je ne serai plus obligé de manger 12 filets de poulet par jour et de faire tous ces trucs de dingue", confiait l'acteur à RTL. Cette audition est donc le moyen de découvrir l'Australien avant ses transformations en l'un des plus célèbres mutants de l'histoire des comics et du cinéma.