publié le 06/02/2019 à 19:35

Plus que quelques jours avant le retour de The Walking Dead. L'épisode 9, intitulé Adaptation, sera en effet diffusé le 11 février 2019 sur OCS. Mais, depuis la diffusion des nombreuses bandes-annonces, les fans ont déjà beaucoup d'informations sur le scénario. Attention, la suite contient des spoilers.



L'épisode 9 nous réserve-t-il encore des surprises ? Si vous n'avez regardé aucun trailer, la réponse est toute trouvée. Pour le reste, il vous faudra attendre de découvrir l'histoire dans son intégralité pour vérifier si la showrunner Angela Kang n'a pas tout dévoilé.

Dans tous les cas, les Chuchoteurs seront les rois et les reines de cette suite de saison 9. Groupe de survivants brutaux, ils camouflent leurs visages sous les chairs putrides des zombies. Ils communiquent par murmures, ce qui rend leurs attaques d'autant plus angoissantes. Mais, que nous réserve la suite de l'épisode 9 ? RTL Super fait le point sur tout ce que l'on sait déjà.

L'épisode va démarrer juste après la mort de Jésus

> The Walking Dead: Opening Minutes (Season 9, Episode 9)

Adaptation va démarrer quelques minutes après la mort de Jésus dans l'épisode 8. Le leader de la Colline depuis le départ de Maggie, est tué par un Chuchoteur, dans un cimetière abandonné. L'orage qui a éclaté nous plonge dans une ambiance lugubre où le corps de Jésus et des Chuchoteurs morts sont éclairés par les éclairs.



Mais, très vite, on entend des murmures inquiétants : "Ils sont piégés. Encerclez-les. Ne les laissez pas filer". Le tout sous les hurlements de Dog, le chien de Daryl. Magna, Yumiko, qui s'empare d'un masque de chair putréfiée, s'échappent, tandis que Michonne et Daryl attaquent les Chuchoteurs survivants avant de quitter le cimetière.



La séquence se termine avec un plan sur une main d'un Chuchoteur qui ouvre le loquet, preuve que nos héros et héroïnes sont loin d'être sortis d'affaire.

Alpha déclare la guerre aux Communautés

> The Walking Dead 9x09 Mid-Season 9 Season 9 Episode 9 Promo HD 'Whispers to Screams' TWD S09E09

Comme dans les comics, les Chuchoteurs vont déclarer la guerre aux Communautés. "Les vôtres ont traversé nos terres, ils ont tué les nôtres. Il va y avoir une guerre. Je suis Alpha", crie la cheffe des Chuchoteurs dans ce teaser angoissant. Daryl, Michonne, Kelly sont les cibles de ces nouveaux ennemis. Si les deux premiers tuent leurs agresseurs, Kelly, membre du groupe de Magna, tente de leur échapper dans un champ de maïs. La survivante semble porter d'ailleurs porter un bébé dans ses bras...



Lydia, la fille d'Alpha, sera la prisonnière d'Alexandria

Lydia, la jeune Chuchoteuse dans l'épisode 9 Crédit : capture d'écran YouTube

Là encore, la showrunner Angela Kang suit l'intrigue des comics. Lydia, la fille d'Alpha, sera la prisonnière d'Alexandria. C'est elle qui se rend, après que Daryl et Michonne liquident un groupe de Chuchoteurs. Mais en l'emmenant à Alexandria, ils vont déclencher la colère d'Alpha, cheffe de ces nouveaux ennemis et mère de Lydia.



Consciente de la gravité de la situation qui se profile, Lydia avertit d’allers Daryl dans un teaser : "Pas touche à ma mère. Sois content de ne pas savoir où elle est". Cependant, sa rencontre avec Henry, le fils adoptif de Carol et Ezekiel, risque fort de la faire changer de camp. Les deux adolescents vont devenir amis, comme Lydia et Carl dans les comics. L'adolescente reste même à Alexandria pour Carl.

Judith laisse Negan s'échapper d'Alexandria

> The Walking Dead 9x09 - Judith and Negan Scene

Absente de l'épisode 8, la fillette fera son grand retour de l'épisode 9. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle va continuer à nous montrer qu'elle est la digne héritière de Rick et Michonne. Elle empêche Negan de s'enfuir d'Alexandria, après avoir réussi à s'échapper de sa prison grâce à une aide mystérieuse.



La petite fille veut faire appliquer la règle, imposée par sa mère : Negan est un prisonnier. Mais, ce dernier montre ou crée l'illusion pour montrer combien il a changé [depuis la saison 7] : "Tu me connais mieux que personne. Je te promets de ne blesser personne, même si je suis attaqué. Je dois y aller". Judith laisse donc Negan s'en aller, son sans le menacer : "Si je te revois, je te tire dessus".