publié le 26/11/2018 à 09:02

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Evolution, l'épisode 8 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



The Walking Dead c'est terminé, pour le moment. Le traditionnel mid-season finale de la série nous entraîne entre Alexandria, la Colline et un territoire infesté de zombies... Comme vu dans les extraits diffusés la semaine passée, cet épisode 8 est celui des retrouvailles entre "vieux amis" et la rencontre des Chuchoteurs.



Michonne arrive à la Colline, Gabriel repousse ses limites pour Negan, Jésus, Daryl et Aaron retrouvent un Eugene terrorisé... La showrunner Angela Kang signe un mid-season finale rythmé, qui laisse surtout de nombreuses questions en suspens pour la suite de la saison 9.

Negan s'est échappé

Le premier cliffhanger de l'épisode 8 concerne Negan Crédit : Gene Page/AMC

Alors que l'orage commence à gronder, Negan fait passer sa balle de tennis de l'autre côté des barreaux. Mais, en regardant le verrou de la porte, il comprend (comme le spectateur ou la spectatrice) : la porte n'est pas fermée à clef. En toute tranquilité, l'ex-chef des Sauveurs sort de sa cellule, récupère la balle et sourit. Bien évidemment, il s'enfuit. Qui a bien pu laisser la porte ouverte ? Est-ce une erreur de Gabriel bouleversé par l'état de Rosita, en convalescence à la Colline ? Ou bien celle du garde, qui peut être un ancien Sauveur toujours fidèle à son chef ? Le mystère reste entier. Il faudra aussi patienter pour découvrir si Negan va se rendre (et ainsi montrer qu'il est digne de confiance) ou partir dans la nature...

Jésus est mort

C'était une intense rumeur sur les sites des fans de The Walking Dead. Jésus est poignardé par un Chuchoteur, qui lui murmure avant de laisser tomber son corps : "Tu n'es pas à ta place". Une déclaration sibylline masquée par les hurlements d'Aaron. Aidé de Michonne, Daryl, Yumiko et Magna, il achève les derniers Chuchoteurs du cimetière.

Les armes de nos héros et héroïnes sont maculées de sang. Étrange, puisque les zombies ordinaires ne saignent pas. Daryl finit par découper le masque mortuaire d'un Chuchoteur (ces personnages camouflent leurs identités sous les peaux des zombies). Mais, très vite on entend des murmures inquiétants : "Ils sont piégés. Encerclez-les. Ne les laissez pas filer". Le tout sous les hurlements de Dog, le chien de Daryl, et l'orage qui éclate.

Henry fait n'importe quoi

Henry fait des siennes sans sa mère Crédit : Gene Page/AMC

Depuis son enfance, Henry est une forte tête. Adopté par Carol et Ezekiel, on aurait pu penser qu'il serait devenu sage. Point du tout. Après le départ de Carol, qui écrase quelques larmes avant de tourner le dos à son fils, qui va apprendre à devenir forgeron, le jeune homme passe du "côté obscur". Il est accueilli par trois nouveaux personnages : Gage, Addy et Rodney, qui ont grandi à la Colline et s'ennuient ferme avec le couvre-feu. Dans la forêt, ils ont une cabane et se soûlent à la gnôle frelatée. Manque de bol, Henry finit en "cellule de dégrisement". Honteux, il présente ses excuses au forgeron, Earl Sutton et doit attendre le retour de Jésus pour demander à sortir.

Des retrouvailles entre Michonne, Carol et Tara tendues

Tara est la cheffe de la Colline en l'absence de Jésus Crédit : Gene Page/AMC

N'y allons pas par quatre chemins : on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé entre Michonne et Maggie. Les fans pourront deviner que c'est la faute de Michonne. "En venant ici, je m'attendais à des rancœurs. Mais, ce n'est pas facile", confie-t-elle à Siddiq, après un accueil glacial de la part de Diane et Tara. Elle explique ensuite qu'elle refuse de recoller les morceaux "à leurs conditions"... Qu'a bien pu faire Michonne pour susciter autant d'animosité ? Et quand le découvrirons-nous ?



Finalement, Carole et Michonne se retrouvent face-à-face. On apprend qu'Ezekiel a écrit une lettre à Michonne, qui n'a pas daigné y répondre. Elle refuse qu'Alexandria participe à la Foire. "C'est dommage", souffle Carol, qui fait route ensuite pour le Royaume. C'est la dernière fois que les deux survivantes s'adressent la parole. Réussiront-elles à combattre ensemble contre les Chuchoteurs ? La réponse sera dévoilée, dès février 2019...