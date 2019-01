publié le 18/01/2019 à 11:59

Les zombies et les Chuchoteurs préparent leur retour. À quelques semaines de la diffusion de la seconde partie de la saison 9 de The Walking Dead, la chaîne américaine AMC a dévoilé le synopsis et le titre de l'épisode 9, très attendu par les fans. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



L'épisode 9 se nomme Adaptation et sera, bien évidemment, marqué par les Chuchoteurs comme le décrit le synopsis : "Le groupe démasque une nouvelle menace inquiétante". Les Chuchoteurs, dirigés par Alpha, ont fait une entrée fracassante dans l'épisode 8, lors d'un affrontement contre nos héros et héroïnes dans un cimetière rempli de brume. Jésus est d'ailleurs leur première victime.

La suite du synopsis se concentre sur "un ancien captif qui revisite son passé". Est-il question de Negan qui a réussi s'échapper de sa geôle d'Alexandria dans l'épisode 8 ? À moins que cette partie concerne un des membres du groupe de Magna, dont on ignore beaucoup de choses. Le suspense est total, mais les fans auront une réponse dès le 11 février 2019.