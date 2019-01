publié le 31/01/2019 à 14:18

Les fans de The Walking Dead trépignent d'impatience. Après la traditionnelle pause hivernale, la série fera son grand retour le 11 février 2019 pour la suite de la saison 9. La chaîne américaine AMC a dévoilé de nouvelles images de l'épisode 9, intitulé Adaptation. Attention, la suite contient des spoilers.



Alors que The Walking Dead comporte encore de nombreux mystères à résoudre, l'épisode 9 dévoile de premiers indices. Negan se balade en liberté après avoir pu s'échapper de sa prison d'Alexandria, grâce à une aide encore inconnue. On se demande ce que nous réserve l'ex-chef des Sauveurs, avec sa casquette vissée sur la tête et sa pelle à la main. L'un des teasers nous le montrait de retour au Sanctuaire, avec sa batte Lucille.

Un cliché nous montre Carol et Ezekiel, entourés de leur garde rapprochée, probablement en route pour la Foire des Communautés. Ils devraient y retrouver leur fils Henry, qui tente d'apprendre à devenir forgeron à la Colline. Tara, désormais à la tête de la communauté après le départ de Maggie et la mort de Jésus, est à la tête d'un petit groupe armé sur une nouvelle photo, probablement contre les Chuchoteurs.

Michonne et Daryl prêts au combat

Faut-il encore des preuves que Michonne et Daryl sont des combattants hors-pairs ? Sabre, poignard et arbalète sont prêts à abattre les nouveaux ennemis de la saison 9. Les Chuchoteurs se dévoileront plus en détails dans Adaptation, après avoir fait une entrée fracassante dans la série, en assassinant Jésus. L'un des teasers de l'épisode 9 nous montre d'ailleurs que Lydia, la fille d'Alpha, cheffe des Chuchoteurs, sera la prisonnière de nos héros.



Enfin, Judith Grimes est de retour (elle était absente de l'épisode 8), toujours coiffée du chapeau de shérif de son père Rick et de son frère Carl, décédés. La petite fille porte aussi fièrement un katana, comme Michonne, sa mère adoptive. On a hâte de découvrir ses nouvelles attaques face aux zombies, comme dans la scène finale de l'épisode 5.