publié le 14/11/2018 à 16:02

Depuis la saison 8, la série The Walking Dead tranche nettement avec les comics. Tout a commencé avec la mort de Carl, puis la disparition de Rick (saison 9). Dans les bandes dessinées, ils sont toujours vivants. Tout comme Negan, dont l'histoire est très liée à la famille Grimes.



Que peut-il donc bien se passer pour l'ex-chef des Sauveurs, toujours emprisonné à Alexandria ? Dans un entretien pour THR, la showrunner a donné quelques détails qui pourraient satisfaire les fans : "Depuis qu'on a affaire à des sauts dans le temps, différents des comics, c'est intéressant de raconter une autre histoire sur Negan. Nous nous sommes concentrés sur les conséquences de son emprisonnement [depuis la fin de la saison 8] et le fait qu'il a un accès très limité au monde qui l'entoure".

Si dans l'épisode 5, Negan supplie Maggie de le tuer, car il n'a pas la force de se laisser mourir, il montre dans l'épisode 6 qu'il a décidé de survivre. Tout cela, probablement grâce à son amitié avec Judith. On devine que la petite fille est souvent venue lui parler, durant les six années qui ont suivies la disparition de Rick. "C'était très amusant de les mettre ensemble, ils partagent des scènes intéressantes de cette saison", poursuit Angela Kang.

Negan va-t-il connaître la rédemption ?

C'est l'un des enjeux de cette saison 9. Angela Kang va-t-elle suivre, en partie, le scénario des comics où Negan montre d'une certaine manière, qu'il est en train de changer ? Le doute persiste, surtout pour le principal intéressé.



En septembre 2018, Jeffrey Dean Morgan a, en effet, confié qu'il ignore tout du destin de son personnage dans un entretien pour Comic Book. "On ne nous dit pas grand chose sur la série (....) Et c'est très dur de ne pas savoir parce que vous voulez que tout se connecte et possède un sens", explique l'acteur, avant de poursuivre : "50% des gens sont prêts à découvrir une fin macabre et les 50% restants aiment bien Negan et on envie de voir ce qui peut encore se passer pour lui".