publié le 25/01/2019 à 11:40

The Walking Dead fait grimper le rythme cardiaque des fans. Après l'habituelle coupure hivernale, la série de zombies sera de retour le lundi 11 février 2019 sur OCS. En attendant de retrouver Michonne, Daryl et leurs compagnons, la chaîne américaine AMC a dévoilé un nouveau teaser de l'épisode 9.



Ce n'est plus un secret, la saison 9B de The Walking Dead sera centrée sur les Chuchoteurs. Ils sont des survivants brutaux et dangereux, qui camouflent leurs visages derrière les chairs putrides des zombies. Dans l'épisode 8, un groupe de Chuchoteurs attaque nos héros et héroïnes dans un cimetière et tue Jésus. Le teaser de l'épisode 9 dévoile que Michonne et ses compagnons ont réussi à capturer une Chuchoteuse, qu'il emmène à Alexandria.

Les lecteurs et les lectrices des comics, en avance sur la série, comprendront qu'il s'agit de Lydia, la fille d'Alpha. Elle met d'ailleurs en garde Daryl, son geôlier : "Pas touche à ma mère. Sois content de ne pas savoir où elle est". On devine qu'Alpha va tout faire pour récupérer sa fille et déclencher une guerre contre Alexandria, le Royaume et la Colline.

Alpha, Beta, & Lydia highlight the latest #WalkingDead Season 9B teaser ¿ pic.twitter.com/zW5rQDeUMX — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 24 janvier 2019