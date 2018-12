publié le 21/12/2018 à 21:15

Le Mal a désormais un nom dans The Walking Dead : Alpha. Après Negan (Jeffrey Dean Morgan), l'ex-leader psychopathe des Sauveurs, Alpha (Samantha Norton) est la nouvelle Némésis des héros et héroïnes de la série.



Très attendue par les fans, qui ont pu découvrir ses méfaits dans les comics, Alpha est la cheffe des Chuchoteurs, un groupe de personnages très brutaux. Leur première apparition remonte à l'épisode 8 de la saison 9. Ils survivent en se camouflant sous les chairs putrides des zombies et en chuchotant entre eux.

Avant le retour de la saison 9 de The Walking Dead (le 11 février 2019 sur OCS), la chaîne américaine AMC a dévoilé une première photo d'Alpha, après un aperçu de son bras droit Beta dans le teaser de l'épisode 9. La prochaine ennemie de Michonne, Carol ou encore Daryl, pose avec un doigt sur la bouche, son véritable visage masqué par la peau d'un zombie écorchée.