"The Walking Dead" est officiellement renouvelé pour une saison 10

"The Walking Dead" aura droit à une saison 10 pour octobre 2019

publié le 05/02/2019 à 11:13

Alors que la suite de la saison 9 de The Walking Dead n'a pas commencé, une saison 10 a d'ores et déjà été annoncé. C'est la chaîne américaine AMC qui a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter, le 4 février 2019.



Dans le teaser de cette saison 10, les Chuchoteurs sont mis à l'honneur. Plus précisément Alpha, leur cheffe, qui pose son doigt sur sa bouche. Les Chuchoteurs sont en effet des ennemis très silencieux, qui camouflent leurs visages sous les chairs putrides de zombies.

Nul doute que la guerre de nos héros et héroïnes contre les Chuchoteurs, qui va démarrer dans l'épisode 9 de la saison 9, se poursuivra donc dans la saison 10. Elle sera d'ailleurs diffusées à partir d'octobre 2019, probablement autour des 10 premiers jours du mois, selon les précédents calendriers de diffusion de The Walking Dead.