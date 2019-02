publié le 01/02/2019 à 08:35

La suite de la saison 9 de The Walking Dead fait bientôt son retour. Dès le 11 février 2019, les fans pourront retrouver Michonne, Judith, Daryl, et continuer de faire connaissance avec les Chuchoteurs. La showrunner Angela Kang, a distillé de premiers indices sur cette suite de saison 9, qui devrait être centrée, en partie, sur Negan.



Le plus grand mystère, qui devrait tenir en haleine les fans de The Walking Dead, concerne le saut dans le temps après la disparition de Rick. Six ans ont passé depuis l'explosion du pont et tout l'univers que l'on pouvait connaître a changé, ainsi que les protagonistes. Reste à savoir si la menace des Chuchoteurs permettra à Alexandria et la Colline d'enterrer la hache de guerre.

En attendant d'en savoir plus, état des lieux des questions dont nous voulons absolument les réponses dans la suite de la saison 9. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

1. Qu'est-il arrivé pendant le saut dans le temps ?

C'est la dernière fois qu'on voit Maggie et Michonne ensemble dans la saison 9 Crédit : Gene Page/AMC

Comment et pourquoi Alexandria et la Colline en sont arrivées à ce point de rupture et de méfiance ? Selon une hypothèse populaire, Maggie aurait accordé sa confiance trop rapidement à un nouveau groupe de survivants. Ces derniers se seraient installés à la Colline (ou Alexandria) et la situation aurait rapidement dégénéré. Pendant les combats contre ces ennemis, Daryl et Michonne, auraient été capturés et punis par cette marque.



Michonne aurait ensuite coupé tout contact avec Maggie, puis rompu l'alliance qui unissait leurs deux communautés. "Michonne et Maggie étaient proches, mais c'est terminé (...) Nous allons découvrir pourquoi Maggie a pris ses distances avec Michonne depuis la dernière fois qu'on les as vues ensemble. Elles étaient en conflit à propos de Negan, mais ça été résolu", poursuit Michael Cudlitz.

2. L'origine et la signification des cicatrices de Michonne et Daryl

La cicatrice de Michonne découverte dans la saison 9 Crédit : capture d'écran OCS

Qu'est-il réellement arrivé à Daryl et Michonne ? Quelle est cette marque en X qu'on découvre en bas de leurs dos ? Ces deux grandes questions sont omniprésentes dans les épisodes 6 et 7 de la saison 9. Selon une théorie populaire, Michonne et Daryl ont eu cette cicatrice par un groupe d'antagonistes, dont on ignore encore l'identité. Si d'autres membres d'Alexandria et de la Colline ont ces mêmes cicatrices, c'est parce qu'ils auraient été, eux aussi, prisonniers et "marqués" par leurs geôliers. Un barbarisme qui rappelle celui des Wolves, ces survivants hostiles et violents de la saison 5. Ils taillaient au couteau un W sur le front de leurs victimes.

3. À qui appartient l'hélicoptère ?

Anne et le mystérieux hélicoptère Crédit : capture d'écran AMC

Peut-on encore parler de The Walking Dead sans l'hélicoptère ? Cela semble de plus en plus impossible tant l'engin volant est présent par séquences depuis la saison 1. On espère que ce mystère sera bientôt résolu, surtout après le final de l'épisode 5, où Rick et Jadis montent à bord pour une destination inconnue.



Grâce aux révélations de Jadis dans l'épisode 3, on comprend que l'engin volant sert pour un important trafic humains, où les personnes kidnappées sont séparées en deux groupes : les "A" (leader) et les "B" (suiveurs). Mais où se dirige-t-il et à quel groupe appartient-il ? Selon la théorie la plus populaire, l'hélicoptère appartient au Commonwealth, dont Georgie devrait être la cheffe. Dans les comics, le Commonwealth est une véritable petite ville et civilisation avec 50.000 âmes dans un campement de l'Ohio, une armée et de nombreuses technologies.

4. Où est passé Dwight ?

Dwight dans la saison 8 de "The Walking Dead" Crédit : Gene Page/AMC

Dwight est-il mort en chemin ? Ou a-t-il été transformé en zombie ? Lors d'un passage à la Walker Stalker Con (rassemblement de fans de The Walking Dead), le 9 décembre 2018, Austin Amelio a rassuré les fans. "Il n'est pas mort (...) il est vivant quelque part dans le monde", rapporte le média américain Insider. Dans les comics, il devient le chef des Sauveurs, puis prend la tête de la milice de Rick à Alexandria. Mais, avec la disparition de Rick (épisode 5) et la dissolution des Sauveurs (fin de la saison 8), le retour de Dwight dans la série serait donc différent.



"Il y a tellement de façons de faire revenir Dwight. Les bandes-dessinées, l'histoire avec Sherry, ma relation avec Alexandria... Je n'en ai aucune idée, mais j'ai confiance dans les scénaristes. Je suis sûr qu'ils me ramèneront d'une manière incroyable", poursuit l'acteur.