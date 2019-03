publié le 28/03/2019 à 12:39

À quelques jours du final de la saison 9 de The Walking Dead, les fans retiennent leurs souffles. Il faut dire que l'épisode 15 ne les a pas ménagés avec les morts atroces de plusieurs personnages principaux, dont les têtes décapitées finissent sur les piques des Chuchoteurs.



Alors que les premières images de cet épisode 16 ont été dévoilées, Norman Reedus (Daryl Dixon) en dit plus sur l'intrigue. "Visuellement, je dirai que le dernier épisode n'a rien de comparable avec ce que vous avez vu dans The Walking Dead. C'est totalement différent. C'était amusant à tourner (...) C'est un épisode énorme, visuellement explosif et stupéfiant", confie-t-il à EW.

Une déclaration qui aura de quoi augmenter l'impatience des fans. Grâce au teaser de l'épisode 16, on a déjà vu une première nouveauté dans la série : l'arrivée de la neige. Mais, Norman Reedus n'a pas accordé son interview à EW pour parler météo. Il poursuit : "Il y a des personnalités qui vont changer à la toute fin, dans un certain sens (...) On a terminé dans le style de La Grande évasion, c'est énorme". La comparaison avec le film de John Sturges (1963) annonce un épisode haletant, où le danger permanent guettera nos héros et héroïnes.

> The Great Escape (1963) Official Trailer - Steve McQueen Movie