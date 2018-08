C'est officiel : Carol et Ezekiel vont former un couple

publié le 24/08/2018 à 19:00

Les fans de The Walking Dead trépignent d'impatience. Et cela, AMC l'a bien compris. À quelques de la semaine du retour de la série pour une saison 9 (le 8 octobre sur OCS), la chaîne américaine vient de dévoiler une série de clichés qui fourmillent d'informations. Attention, la suite contient des spoilers.



Et on commence par une bonne nouvelle : l'amour trouvera de nouveau son chemin entre les zombies. Carol et Ezekiel posent main dans la main dans une des photos diffusées. Depuis quelques mois, certains fans suspectaient que les deux héros se rapprocheraient dans la prochaine saison. Carol a montré à quel point elle est bienveillante et attentionnée pour Ezekiel, surtout après sa terrible dépression dans la saison 8, à la suite de la mort de sa tigresse Shiva.

Maggie, de son côté, révèle de plus en plus son côté leader de la Colline. Elle au centre des deux photos dans laquelle on l'aperçoit. Une position dominante pour la veuve de Glenn, qui ne pardonne pas à Rick d'avoir épargné Negan.



Un voyage à Washington de prévu

La bande-annonce de la saison 9 laisse déjà entrevoir que les survivants se rendront à Washington. Vraisemblablement dans un musée, pour récupérer des outils et une diligence, qu'on vu dans une précédente photo. Ce serait un indice montrant que les communautés ont nettement changé leur mode de vie depuis la fin de la guerre contre les Sauveurs, et qu'elles essayent maintenant de se réapproprier ce monde post-apocalyptique.



Sur une autre photo, Rosita est en train de taguer un "B" sur un panneau de signalisation. Annonce-t-elle la présence d'une nouvelle communauté ou met-elle en garde d'autres voyageurs en inscrivant "Beware" (attention) ? Le doute est possible. Surtout, parce que l'on sait que les Chuchoteurs vont enfin faire leur apparition dans la série et qu'ils sont pétris de mauvaises intentions envers nos héros et héroïnes...