Pour son final de la saison 9, The Walking Dead fait entrer l'hiver dans le monde des zombies. The Storm (La Tempête) se déroulera en effet pendant une tempête glacée, qui va forcer les communautés à traverser la frontière des Chuchoteurs, réalisée dans le terrible épisode 15. Que dévoilent plus précisément ces photos de l'épisode 16 ? Attention, la suite contient des spoilers.



Comme annoncé dans le teaser de The Storm, un hiver mortel et glacial s'est abattu dans le monde post-apocalyptique de The Walking Dead. Les conditions de vie sont devenues si extrêmes que le Royaume et Alexandria décident d'abandonner leurs villes pour trouver un refuge au Sud, c'est-à-dire dans le territoire des Chuchoteurs. Notre petit groupe devra faire une halte dans un refuge, comme on le voit sur les photos promotionnelles.

R.J et Judith, les enfants de Michonne et Rick sont bien évidemment dans l'aventure. Judith semble d'ailleurs très inquiète en regardant par les fenêtres. Guette-t-elle le retour de sa mère partie en mission de reconnaissance ? Ou aperçoit-elle des Chuchoteurs prêts à les attaquer ? Quant à Eugene, on le voit en train de bricoler sur une table. Il devrait construire un nouvel émetteur radio, probablement pour aider les Communautés à garder le contact pendant la tempête.

Negan est libre

Si l'ancien leader des Sauveurs est absent de l'épisode 15, on le retrouvera bien pour le season finale. Negan est désormais libre, et non parce qu'il a réussi à s'échapper comme dans l'épisode 9, mais bien parce que Michonne et le conseil d'Alexandria en ont décidé ainsi.



Reste maintenant à savoir comment ce petit monde va réussir à cohabiter dans le même espace, alors que le danger est imminent à l'extérieur. On pourrait espérer de voir Negan en action du côté des héros et des héroïnes, pour une ultime bataille contre les Chuchoteurs. "Il y aura beaucoup de moments excitants et des choses qui ne sont encore jamais arrivées dans la série", promet la showrunner Angela Kang à EW. Les fans retiennent leur souffle en attendant la diffusion de l'épisode 16, le 1er avril 2019.