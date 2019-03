Connie et Daryl dans "The Walking Dead"

publié le 29/03/2019 à 16:29

La saison 9 de The Walking Dead a accueilli Alpha, la plus cruelle des méchantes du show, mais aussi de nouvelles héroïnes courageuses et impressionnantes comme Connie. Membre du groupe de Magna, sœur de Kelly, elle est la première survivante sourde et muette de la série.



Et depuis l'épisode 14, où Connie sauve un bébé Chuchoteur tout en tuant des zombies à une main, et rejoint Daryl pour sauver Henry et Lydia, certains fans sont impatients de découvrir si les deux héros vont tomber amoureux. Interviewée sur ce sujet par le média TV Guide, Lauren Ridloff en dit plus avec un interprète en langue de signes, avant la diffusion du final de la saison 9. "Je ne sais pas [si une romance aura lieu], mais je peux dire qu'ils ont beaucoup de points communs. Ils parlent peu et sont de vrais leaders", explique l'actrice avec son interprète.

Non pas que Connie ait besoin d'une histoire d'amour pour marquer d'autant plus cette saison 9. Son énergie et sa bravoure sont puissantes. Mais, après l'épisode 15 où 10 protagonistes, dont Henry, Enid et tara, sont décapités, on ne refuserait pas un moment "romantique". "Est-ce qu'ils sont plus que des amis ? Qui sait ! Il faudra continuer de regarder", explique Lauren Ridloff.

Connie sera bien dans la saison 10

L'interview se poursuit autour de la suite des aventures de Connie. Les fans peuvent souffler, la survivante sera bel et bien au casting de la saison 10 du show. "Je suis impatiente de découvrir comment ils vont développer mon personnage", poursuit Lauren Ridloff. L'actrice espère surtout pouvoir travailler avec Lauren Cohan, l'interprète de Maggie, absente de la série depuis la fin de l'épisode 5 de la saison 9.



Lauren Cohan a en effet marqué une pause dans l'univers des zombies pour tourner la série Whiskey Cavalier. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur le retour de l'ancienne cheffe de la Colline, qui s'est attirée les foudres de certains fans après le massacre perpétré par Alpha.