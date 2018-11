publié le 12/11/2018 à 08:29

"Le lundi... c'est zombies !" The Walking Dead est de retour chaque début de semaine. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Who are you now ?, l'épisode 6 de la saison 9, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



C'est un épisode très spécial qui démarre The Walking Dead cette semaine. Le premier sans Rick Grimes, emporté par l'hélicoptère après l'explosion du pont dans l'épisode 5. Au moins six ans se sont écoulés depuis ce tragique accident qui a bouleversé tous nos héros et héroïnes. Judith a bien grandi, elle est devenue une fillette qui manie le sabre et le pistolet. Elle rencontre un groupe de survivants qui s'apprête à servir de casse-croûte aux zombies.



Contre l'avis d'Aaron, Rosita, Eugene, ces nouveaux personnages blessés et désorientés sont emmenés à Alexandria. Mais, Michonne acceptera-t-elle ces étrangers ? Ou une petite fille au chapeau de cow-boy parviendra-t-elle à la rassurer ?



Alexandria, la Colline et le Royaume ont rompu

Michonne n'est pas ravie par l'arrivée du groupe de Magna à Alexandria Crédit : Gene Page / AMC

Comment survivre sans l'être aimé ? Depuis des années, Michonne essaye de continuer sa vie pour ses deux enfants : Judith et RJ (probablement Rick Junior), nés après la disparition de Rick. Alexandria est prospère : une église et un moulin sont en centre de la ville, les plantations donnent ce qu'il faut pour se nourrir, un conseil de la ville a été formé avec Aaron, Gabriel et Siddiq, entre autres. Mais, Michonne protège férocement sa communauté : un périmètre très strict de sécurité est à respecter.

Les liens qui unissaient Alexandria, le Royaume et la Colline n'existent plus. Maggie a d'ailleurs disparu, mais on ignore comment. La vérité pourrait éclater dans les prochains épisodes, car après tout, Lauren Cohan a confié qu'elle serait peut-être de retour pour la saison 10.



Quant au Royaume, il tombe presque en ruines, malgré les efforts d'Henry (adopté par Carol et Ezekiel) pour réparer tout ce qui saute. Alors qu'une grande foire se prépare, un événement attendu par le couple royal, probablement pour échanger des vivres et des outils, Carol décide d'emmener Henry à la Colline, mais promet à Ezekiel qu'ils seront de retour à temps.

Judith Grimes, l'héroïne que les fans attendaient

On a hâte de découvrir Judith Grimes en action Crédit : Gene Page / AMC

Depuis de nombreux épisodes et deux saisons, The Walking Dead est de plus en plus boudé par le public (la saison 9 a enregistré les plus mauvaises audiences de son histoire aux États-Unis). On pouvait alors se demander comment la série pourrait survivre sans Rick. La réponse est simple : Judith. Généreuse et altruiste comme Rick et Carl, mais aussi combattante comme Michonne. Negan, toujours en prison, l'aide même à faire ses exercices de mathématiques. Parce que "qu'on soit gentil ou méchant, les chiffres s'en fichent", lui explique la fillette, dont on devine qu'elle parle régulièrement à Negan derrière les barreaux.



Malgré les protestations des adultes, Judith ne leur donne pas le choix : s'ils n'emmènent pas Magna et ses compagnons avec eux, elle ne rentre pas à Alexandria. Personne ne peut lui résister. Judith fait confiance à Magna et son groupe, alors que la survivante ment ouvertement au conseil de la ville et n'a pas peur de vouloir attaquer Michonne, de nuit. Mais, grâce à la fillette un accord est trouvé : Michonne décide de les emmener dans une autre communauté. Tout cela grâce à la philosophie de Judith et son héritage auquel elle fait honneur.

Les flammes de Carol

Alexandria, la Colline et le Royaume ont rompu, mais les Sauveurs survivants sont toujours là. Pendant leur route, ils tombent dans un guet-apens de Jed et son groupe. Si Henry essaye de se battre, sans succès, Carol a laissé sa rage de côté. Elle laisse les Sauveurs emporter leurs vivres et même sa bague de mariage. Qu'est-il arrivé à la tueuse de sang-froid ? Attendez un peu et vous la retrouverez. Parce que Jed fait du mal à Henry, Carol se lève dans la nuit et fait brûler vifs les Sauveurs, sans oublier de récupérer sa bague. Non sans donner d'explications à son fils. En chemin, après "ce feu de joie", Carol et Henry tombent sur Daryl, qui vit seul dans la forêt depuis la disparition de Rick.

Les Chuchoteurs sont bien là

Les Chuchoteurs se déguisent en zombies pour survivre Crédit : capture d'écran

Annoncés depuis des épisodes, les Chuchoteurs font enfin leur arrivée. Ils sont dans la horde qui attaque Rosita (en couple avec Gabriel) et Eugene (amoureux de Rosita, comme dans les comics). Les deux personnages devaient au départ installer un émetteur pour permettre à Gabriel de trouver d'autres survivants.



Mais, ils sont attaqués. Blessé à la jambe, Eugene ne peut continuer à avancer. Qu'à cela ne tienne, Rosita le "jette" dans une mare de boue. En recouvrant leurs corps ils échappent à la vigilance des zombies, qui chuchotent. Oui, ce sont eux. Ces êtres féroces, qui survivent en se recouvrant des restes de morts-vivants et en marchant comme eux. Reste à savoir si Rosita et Eugene les ont entendus et s'ils arriveront à regagner Alexandria, sans moyens de transports.